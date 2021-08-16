Итоги дня 16 августа: украинцы застряли в Афганистане, траур в Кривом Роге

Вечерний дайджест главных новостей 16 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

В Украине количество заражений коронавирусом продолжает идти на спад. За сутки 15 августа в стране зафиксировали 417 новых случаев — это почти на три сотни меньше, чем было ранее.

В мэрии Киева очередные обыски по делу Подольского моста

Обыски в КГГА

Городская прокуратура Киева провела обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

Победа Талибана в Афганистане

Талибан

Тысячи жителей Афганистана буквально штурмуют аэропорт Кабула, надеясь улететь со страны, после того, как представители движения "Талибан" в воскресенье, 15 августа, взяли власть в свои руки.

Некоторые в попытке сбежать со страны цеплялись за шасси и фюзеляж американских военных самолётов — вследствие этого погибли трое афганцев, сорвавшихся с большой высоты.

Вместе с тем в стране продолжают находиться до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться с опасной территории.

Траур в Кривом Роге

Константин Павлов

Прощание с мэром Кривого Рога Константином Павловым состоится в 10 утра 19 августа в театре имени Шевченко на проспекте Почтовый, после чего в 12:00 тело вынесут и похоронят на Центральном кладбище. До места похорон запустят специальные автобусы.

С 16 августа и до похорон в городе объявлен траур.

Избитый танцор Дорофеевой очнулся после 16-ти дней комы

Евгений Гончаренко

Танцор Нади Дорофеевой, Женя Гончаренко, которого 1-го августа избили в Киеве возле клуба лифт, наконец, вышел из комы. Артист провел в ней 16 дней.

Умерла звезда британских скетч-шоу Дилис Уотлинг

Дилис Уотлинг

В Великобритании после продолжительной болезни в возрасте 78 лет ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.