Итоги дня 16 августа: украинцы застряли в Афганистане, траур в Кривом Роге
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Вечерний дайджест главных новостей 16 августа.
Коронавирус в Украине
В Украине количество заражений коронавирусом продолжает идти на спад. За сутки 15 августа в стране зафиксировали 417 новых случаев — это почти на три сотни меньше, чем было ранее.
В мэрии Киева очередные обыски по делу Подольского моста
Городская прокуратура Киева провела обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА
Победа Талибана в Афганистане
Тысячи жителей Афганистана буквально штурмуют аэропорт Кабула, надеясь улететь со страны, после того, как представители движения "Талибан" в воскресенье, 15 августа, взяли власть в свои руки.
Некоторые в попытке сбежать со страны цеплялись за шасси и фюзеляж американских военных самолётов — вследствие этого погибли трое афганцев, сорвавшихся с большой высоты.
Вместе с тем в стране продолжают находиться до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться с опасной территории.
Траур в Кривом Роге
Прощание с мэром Кривого Рога Константином Павловым состоится в 10 утра 19 августа в театре имени Шевченко на проспекте Почтовый, после чего в 12:00 тело вынесут и похоронят на Центральном кладбище. До места похорон запустят специальные автобусы.
С 16 августа и до похорон в городе объявлен траур.
Избитый танцор Дорофеевой очнулся после 16-ти дней комы
Танцор Нади Дорофеевой, Женя Гончаренко, которого 1-го августа избили в Киеве возле клуба лифт, наконец, вышел из комы. Артист провел в ней 16 дней.
Умерла звезда британских скетч-шоу Дилис Уотлинг
В Великобритании после продолжительной болезни в возрасте 78 лет ушла из жизни актриса скетч-шоу Дилис Уотлинг.
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