Рус

Підсумки дня 24 серпня: День Незалежності України, Рада проголосувала за великий Герб, Порошенка облили зеленкою

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читати російською
Автор
15
Підсумки дня 24 серпня: День Незалежності України, Рада проголосувала за великий Герб, Порошенка облили зеленкою Новина оновлена 24 серпня 2021, 21:29
Головні події дня

Вечірній дайджест головних подій 24 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні станом на ранок вівторка, 24 серпня, зафіксували ще майже 700 нових інфікованих коронавірусів, що вдвічі більше кількості одужавших за минулу добу пацієнтів.

День Незалежності

День Незалежності
День Незалежності

24 серпня, Україна в ювілейний раз відзначила День незалежності, що ознаменувався цілою низкою урочистих заходів чи не в кожному місті країни. Про те, як це проходило в цьому році читайте в матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.

На своїх сторінках в соцмережах україньскі селебріті опублікували вітальні пости з фото і відео, в яких відзначають день народження своєї країни.

Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України

Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про Великий державний герб України. За проголосували 257 нардепів.

Порошенко облили зеленкою

Порошенко облили зеленкою
Порошенко облили зеленкою

Колишнього президента Петра Порошенка в Києві облили зеленкою після його участі в "Марші захисників України".

Зараз зі зловмисником проводяться першочергові слідчі дії.

У Токіо стартували Паралімпійські ігри

Паралімпіада
Паралімпіада

У вівторок, 24 серпня, в Японії стартували XVI літні Паралімпійські ігри.

Зеленський зробив Монатика заслуженим артистом України

Монатік
Монатік

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України співакові і композитору Дмитро Монатік.

Мішина і Еллерт знову разом?

Мішина і Еллерт
Мішина і Еллерт

Шанувальники "зловили" Ксенію Мішин і Сашу Еллерт в аеропорту під час посадки на літак

Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)
Київ
Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)
Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)
Дата публікації
Категорія
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України: як він виглядає (фото)
Дата публікації
Категорія
З фінансуванням, але без результатів: чим займається Центр протидії дезінформації
З фінансуванням, але без результатів: чим займається Центр протидії дезінформації
Дата публікації
Категорія
Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі
Десятки бойових кораблів та суден пройшлися морем у супроводі оркестру: кадри з військово-морського параду в Одесі
Дата публікації
Категорія
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн
Як Україна відзначає День незалежності: всі подробиці онлайн