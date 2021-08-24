Підсумки дня 24 серпня: День Незалежності України, Рада проголосувала за великий Герб, Порошенка облили зеленкою

Вечірній дайджест головних подій 24 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок вівторка, 24 серпня, зафіксували ще майже 700 нових інфікованих коронавірусів, що вдвічі більше кількості одужавших за минулу добу пацієнтів.

День Незалежності

День Незалежності

24 серпня, Україна в ювілейний раз відзначила День незалежності, що ознаменувався цілою низкою урочистих заходів чи не в кожному місті країни. Про те, як це проходило в цьому році читайте в матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.

На своїх сторінках в соцмережах україньскі селебріті опублікували вітальні пости з фото і відео, в яких відзначають день народження своєї країни.

Верховна Рада проголосувала за великий Державний Герб України

Верховна Рада

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про Великий державний герб України. За проголосували 257 нардепів.

Порошенко облили зеленкою

Порошенко облили зеленкою

Колишнього президента Петра Порошенка в Києві облили зеленкою після його участі в "Марші захисників України".

Зараз зі зловмисником проводяться першочергові слідчі дії.

У Токіо стартували Паралімпійські ігри

Паралімпіада

У вівторок, 24 серпня, в Японії стартували XVI літні Паралімпійські ігри.

Зеленський зробив Монатика заслуженим артистом України

Монатік

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Заслуженого артиста України співакові і композитору Дмитро Монатік.

Мішина і Еллерт знову разом?

Мішина і Еллерт

Шанувальники "зловили" Ксенію Мішин і Сашу Еллерт в аеропорту під час посадки на літак