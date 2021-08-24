Итоги дня 24 августа: День Независимости Украины, Рада проголосовала за большой Герб, Порошенко облили зеленкой
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Вечерний дайджест главных событий 24 августа.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро вторника, 24 августа, зафиксировали еще почти 700 новых инфицированных коронавирусом, что вдвое больше количества выздоровевших за прошедшие сутки пациентов.
День Независимости
24 августа, Украина в юбилейный раз отметила День независимости, что ознаменовалось целым рядом торжественных мероприятий едва ли не в каждом городе страны. О том, как это проходило в этом году читайте в материале "Телеграф" по этой ссылке.
На своих страницах в соцсетях украинские селебрити опубликовали поздравительные посты с фото и видео, в которых отмечают день рождение своей страны.
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины
Верховная Рада приняла за основу законопроект про Большой государственный герб Украины. За проголосовали 257 нардепов.
Порошенко облили зеленкой
Бывшего президента Петра Порошенко в Киеве облили зеленкой после его участия в "Марше защитников Украины".
Сейчас со злоумышленником проводятся первоочередные следственные действия.
В Токио стартовали Паралимпийские игры
Во вторник, 24 августа, в Японии стартовали XVI летние Паралимпийские игры.
Зеленский сделал Монатика заслуженным артистом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Заслуженного артиста Украины певцу и композитору Дмитрию Монатику.
Мишина и Эллерт снова вместе?
Поклонники "словили" Ксению Мишину и Сашу Эллерта в аэропорту во время посадки на самолет