Підсумки дня 29 серпня: річниця Іловайскої трагедії і ракетний удар по Кабулу

Вечірній дайджест головних подій 29 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Станом на ранок неділі, 29 серпня, в Україні зафіксували 1906 нових випадків інфікування коронавірусів. За минулу добу захворіли 134 дитини і 40 медпрацівників.

При цьому, в Україні вже дві області не відповідають "зеленій" зоні епідемічної небезпеки по поширенню COVID-19 — Вінницька і Черкаська.

Сім років з дня Іловайскої трагедії

Річниця Іловайскої трагедії

По всій території України від 29 серпня приспустили Державні Прапори та провели загальнонаціональну хвилину мовчання. Так Україна згадує полеглих в Іловайському котлі — одному з найкривавіших подій російсько-української війни, під час якої загинули сотні українських воїнів. З тих пір пройшло вже сім років.

У Кабулі прогримів новий вибух

Вибух в Кабулі

У неділю, 29 серпня, в захопленому бойовиками "Талібана" Кабулі прогримів потужний вибух.

Пізніше стало відомо, що ракетним ударом США був ліквідований терорист-смертник, який планував влаштувати вибух в міському аеропорту.

Українці здобули 9 медалей в п’ятий день Паралімпіади в Токіо

Паралімпіада

Українські спортсмени в п’ятий день Паралімпійських ігор у Токіо завоювали 9 медалей.

Світоліна виграла перший турнір після весілля

Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) виграла перший трофей після весілля з французьким тенісистом Гаель Монфісом.