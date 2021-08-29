Итоги дня 29 августа: годовщина Иловайской трагедии и ракетный удар по Кабулу

Вечерний дайджест главных событий 29 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро воскресенья, 29 августа, в Украине зафиксировали 1906 новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки заболели 134 ребенка и 40 медработников.

При этом, в Украине уже две области не соответствуют "зеленой" зоне эпидемической опасности распространения COVID-19 — Винницкая и Черкасская.

Семь лет со дня Иловайской трагедии

Годовщина Иловайской трагедии

По всей территории Украины 29 августа приспустили Государственные Флаги и провели общенациональную минуту молчания. Так Украина вспоминает павших в Иловайском котле — одном из самых кровавых событий российско-украинской войны, во время которой погибли сотни украинских воинов. С тех пор прошло уже семь лет.

В Кабуле прогремел новый взрыв

Взрыв в Кабуле

В воскресенье, 29 августа, в захваченном боевиками "Талибана" Кабуле прогремел мощный взрыв.

Позже стало известно, что ракетным ударом США был ликвидирован террорист-смертник, который планировал устроить взрыв в городском аэропорту.

Украинцы добыли 9 медалей в пятый день Паралимпиады в Токио

Паралимпиада

Украинские спортсмены в пятый день Паралимпийских игр в Токио завоевали 9 медалей.

Свитолина выиграла первый турнир после свадьбы

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) выиграла первый трофей после свадьбы с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.