Чотири обстріли і поранений боєць ЗСУ: вечірнє зведення ООС на Донбасі

Стан пораненого солдата задовільний

На Донбасі в четвер, 2 серпня, російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню — в результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це 2 серпня повідомляє Операція об’єднаних сил на сторінці в Facebook.

За даними зведення, потерпілий солдат зараз знаходиться у медичній установі. Його стан здоров’я задовільний.

За неповну добу 2 серпня російські найманці двічі відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців, і це тільки неподалік Золотого-3. Стріляли росіяни зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Крім того, вони використовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Ще один обстріл українських позицій російські бойовики здійснили в районі Новомихайлівки. Вони стріляли з мінометів 120-го калібру.

Також росіяни порушили "режим тиші" біля Красногорівки, де застосували артилерію калібру 100-мм.

Крім того, 2 серпня на Донбасі піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.

Українська сторона Спільного центру з контролю питань припинення вогню вже повідомила представникам Організації з безпеки та співробітництва в Європі про порушення з боку Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 серпня в Авдіївці Донецької області російські найманці потужно обстріляли місто і позиції ВСУ. Очевидці заявили, що такого вже давно не було — до жителів доносилися не тільки звуки вибухів, але і свист снарядів і деренчання скла.

Також ми писали, що 27 серпня в результаті обстрілів на Донбасі загинув український військовослужбовець — трохи пізніше, 30 серпня, ще один українець загинув і один був поранений.

Нагадуємо, що депутат від Луганської області Вікторія Гриб разом з депутатом "Слуги народу" Сергієм Сивохо запропонували план реінтеграції Донбасу.