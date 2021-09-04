Підсумки дня 4 вересня: нові репресії кримських татар, участь США в переговорах по Криму і Донбасу

Вечірній дайджест ключових новин 4 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

На ранок суботи, 4 вересня, добове число інфікованих коронавірусом дещо знизилося, але все одно залишається на високому рівні.

США вдалося залучити до переговорів по Донбасу і Криму

Володимир Зеленський і Джо Байден

Спроба України заручитися підтримкою США у розвʼязанні питань з окупацією Криму і Донбасу увінчалася успіхом.

Викрадення кримських татар

Затримання кримських татар в Криму

Вранці 4 вересня в окупованому Криму російські силовики вивезли в невідомому напрямку першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова. Крім нього в останні два дні було викрадено Ельдар Одаманов, Азіз Ахтємов, Шевкет Усеїнов і Асан Ахтємов.

Пізніше в Сімферополі під будівлею ФСБ російські силовики посадили в автозаки та повезли в відділення "поліції" близько сорока осіб, які прийшли дізнатися про їхню долю.

Влада України заявили, що така реакція Росії є відповіддю на запуск роботи "Кримської платформи".

Паралімпіада в Токіо

Українські паралімпійці

У 11-й змагальний день на Паралімпіаді в Токіо українські атлети здобули чотири медалі.

Злата Огневич розкрила подробиці першої вечірки "Холостячки-2"

Злата Огневич

Злата відкрила завісу таємниці та розповіла, як пройшла перша зустріч з претендентами на її серце. За її словами, вона жодного разу не пошкодувала, що взяла участь в проєкті, адже для неї це "не шоу, а справжнє життя".