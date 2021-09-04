Укр

Итоги дня 4 сентября: новые репрессии крымских татар, участие США в переговорах по Крыму и Донбассу

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Главные события дня Новость обновлена 04 сентября 2021, 21:07
Главные события дня

Вечерний дайджест ключевых новостей 4 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На утро субботы, 4 сентября, суточное число инфицированных коронавирусом несколько снизилось, но все равно остается на высоком уровне.

США удалось привлечь к переговорам по Донбассу и Крыму

Владимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден

Попытка Украины заручиться поддержкой США в решении вопросов с оккупацией Крыма и Донбасса увенчалась успехом.

Похищения крымских татар

Задержания крымских татар в Крыму
Задержания крымских татар в Крыму

Утром 4 сентября в оккупированном Крыму российские силовики вывезли в неизвестном направлении первого заместителя главы Меджлиса крымских татар Наримана Джелялова. Кроме него в последние два дня были похищены Эльдар Одаманов, Азиз Ахтемов, Шевкет Усеинов и Асан Ахтемов.

Позже в Симферополе под зданием ФСБ российские силовики погрузили в автозаки и увезли в отделения "полиции" около сорока человек, которые пришли узнать об их судьбе.

Власти Украины заявили, что такая реакция России является ответом на запуск работы "Крымской платформы".

Паралимпиада в Токио

Украинские паралимпийцы
Украинские паралимпийцы

В 11-й соревновательный день на Паралимпиаде в Токио украинские атлеты добыли четыре медали.

Злата Огневич раскрыла подробности первой вечеринки "Холостячки-2"

Злата Огневич
Злата Огневич

Злата приоткрыла завесу тайны и рассказала, как прошла первая встреча с претендентами на ее сердце. По ее словам, она ни разу не пожалела, что приняла участие в проекте, ведь для нее это "не шоу, а настоящая жизнь".

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