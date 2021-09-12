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Підсумки дня 12 вересня: смерть судді Печерського суду, загострення на Донбасі, ЛГБТ-марш в Харкові

Автор
Г. Лубенець
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Головні події дня Новина оновлена 12 вересня 2021, 20:27
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 12 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

За добу суботи, 11 вересня, в Україні зафіксовано 2196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж на півтори тисячі менше, ніж днем раніше.

На Донбасі за вихідні загинули троє військовослужбовців ЗСУ

ЗСУ
ЗСУ

На лінії фронту спостерігається помітне збільшення числа обстрілів з боку окупантів. Так у неділю, 12 вересня, на Донбасі загинув третій за вихідні український військовослужбовець.

Під Києвом знайшли труп судді Печерського райсуду Писанця

Віталій Писанець
Віталій Писанець

У селі Погреби Київської виявили труп судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця.

Служитель Феміди розпивав зі своїми товаришами алкоголь, після чого побився з одним з них, спіткнувся об вазу, впав і помер.

Смерть судді Печерського райсуду Києва кваліфікували як "умисне вбивство" (ч. 1 ст. 115 КК України) і почали кримінальне провадження під керівництвом Київської обласної прокуратури.

У Харкові пройшов марш представників ЛГБТ

ЛГБТ-марш у Харкові
ЛГБТ-марш у Харкові

У Харкові в неділю, 12 вересня, члени ЛГБТ спільноти провели марш із закликом зупинити дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності, а також забезпечити захист меншин.

Белфорт побив Холіфілда

Холіфільд і Белфорт
Холіфільд і Белфорт

У ніч на неділю, 12 вересня, в американському Голлівуді відбувся вечір боксу, в головній події якого на ринг вийшли колишній чемпіон світу з боксу Евандер Холіфілд і ексчемпіон UFC Вітор Белфорт.

Астаф’єва оголила груди перед камерою

Даша Астаф’єва
Даша Астаф’єва

Секс-символ українського шоу-бізнесу, співачка та актриса Даша Астаф’єва продовжує спокушати передплатників пікантними кадрами.

Справу Писанця взяв на контроль Офіс генпрокурора
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Смерть судді Писанця розслідують за статтею про умисне вбивство
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