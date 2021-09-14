Підсумки дня 14 вересня: перепис населення, нові сертифікати вакцинації, презентація Apple

Вечірній дайджест головних подій 14 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Кількість хворих коронавірусів в Україні перевищило показник попередньої доби більш ніж удвічі. За понеділок COVID-19 виявили у 3332 осіб.

Два типу ковідних сертифікатів в Україні

Сертифікат вакцинації

Кабмін оновив постанову про введення карантинних обмежень в Україні та вніс до нього деякі зміни. Зокрема, сертифікат про вакцинацію тепер матиме два варіанти — "жовтий" і "зелений".

Обидва з них, згідно із заявою МОЗ, можна отримати через додатки "Дія", але українці вже почали повідомляти про проблеми з їх отриманням.

Перепис населення

Люди

В Україні вже почалася масштабна підготовка до проведення всеукраїнського перепису населення, зокрема, в бюджеті на 2022 на це були закладені кошти. Кабмін обіцяє, що перепис населення буде інноваційним та навіть змінить нашу країну.

Apple представила новий iPhone

iPhone

Компанія Apple у вівторок, 14 вересня, представила лінійку нових смартфонів iPhone.

Крім того, технологічний гігант презентував свої нові смартгодинники Watch 7.

Померла 30-річна учасниця "МастерШеф" Стелла Клименко

Стелла Клименко

У понеділок, 13 вересня, несподівано для всіх пішла з життя 30-річна кулінарка, учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали-3" Стелла Клименко.