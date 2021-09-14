Итоги дня 14 сентября: перепись населения, новые сертификаты вакцинации, презентация Apple

Вечерний дайджест главных событий 14 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило показатель предыдущих суток более чем вдвое. За понедельник COVID-19 выявили у 3332 человек.

Два типа ковидных сертификатов в Украине

Сертификат вакцинации

Кабмин обновил постановление о введении карантинных ограничений в Украине и внес в него некоторые изменения. В частности, сертификат о вакцинации теперь будет иметь два варианта — "желтый" и "зеленый".

Оба из них, согласно заявлению Минздрава, можно получить через приложения "Дия", но украинцы уже начали сообщать о проблемах с их получением.

Перепись населения

Люди

В Украине уже началась масштабная подготовка к проведению всеукраинской переписи населения, в частности, в бюджете на 2022 на это были заложены средства. Кабмин обещает, что перепись населения будет инновационной и даже изменит нашу страну.

Apple представила новый iPhone

iPhone

Компания Apple во вторник, 14 сентября, представила линейку новых смартфонов iPhone.

Кроме того технологический гигант презентовал свои новые смарт-часы Watch 7.

Умерла 30-летняя участница "МастерШеф" Стелла Клименко

Стелла Клименко

В понедельник, 13 сентября, неожиданно для всех ушла из жизни 30-летняя кулинар, участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3" Стелла Клименко.