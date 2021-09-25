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Після замаху на Шефіра у Зеленського виріс кортеж і тепер він їздить з "мигалками" (відео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Спецсигнали на автомобіль Новина оновлена 25 вересня 2021, 07:40
Спецсигнали на автомобіль

Кортеж помітили на виїзді з Києва.

Обстріл автомобіля Сергія Шефіра, якому його реакція і майстерність водія врятували життя, змусив президента України Володимира Зеленського посилити власну охорону.

Про це повідомляє Українська правда.

У кортеж президента додали ще автомобілів, а також спецсигнали: сирену і проблескові маячки. Зазначають журналісти і більшу швидкість кортежу, поміченого на Обухівській трасі.

По дорозі на держдачі в 9 вечора 24 вересня, його зняли на відео.

Зеленський раніше говорив, що "відповідь буде сильною" на цей напад.

Раніше "Телеграф" писав, що в справі Шефіра виникають нові версії від різних державних і медіа діячів. Сергій Шефір не користувався послугами охорони, але після нападу його безпекою займеться СБУ.

"Ауді" першого помічника обстріляли з лісової засідки. Через розташування куль і умови нападу багато людей запідозрили інсценування і у Верховній Раді один з нардепів навіть запропонував вручити сценарний Оскар Зеленському.

Але, можливо, Шефіра не планували вбивати. Досвідчені експерти оцінили те, як багато зусиль було витрачено скритність нападу. На це також наводить думку про те способі, яким було здійснено замах.

Теги:
#Кортеж #Спецсигнали #Володимир Зеленський #Сергій Шефір
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