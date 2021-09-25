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Підсумки дня 25 вересня: прискорення темпів вакцинації, фіксована ціна на газ, ажіотаж навколо бою Усик-Джошуа

Автор
Геннадій Лубенець
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Головні новини дня
Головні новини дня

Вечірній дайджест головних подій 25 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

За добу п’ятниці, 24 вересня, в Україні зафіксовано 8267   нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на вісім сотень менше, ніж днем раніше.

Українці прискорили темпи вакцинації після введення "жовтої" карантинної зони

Вакцинація
Вакцинація

В Україні активно почали прискорюватися темпи вакцинації від коронавірусу. Це може бути пов’язано з введенням "жовтої" карантинної зони, в результаті чого в країні ввели ряд нових обмежень.

Нафтогаз зафіксував тариф на опалювальний сезон

Газ
Газ

Нафтогаз України для опалювального сезону 2021/22 підготував тариф на газ в розмірі 7,96 за кубометр блакитного палива.

Бій Усик — Джошуа

Олександр Усик — Ентоні Джошуа
Олександр Усик — Ентоні Джошуа

У суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

Очікується, що головна подія шоу почнеться о 23:55. В Україні вечір боксу за участю двох олімпійських чемпіонів Лондона буде показаний на сервісі megogo.

Варто відзначити, що в день бою букмекери змінили свій прогноз на цю сутичку.

"Телеграф" буде вести текстову трансляцію події. Вона буде доступна за цим посиланням.

Теги:
#Коронавірус #Олександр Усик #Ентоні Джошуа #Підсумки дня #Covid-19
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