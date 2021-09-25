Підсумки дня 25 вересня: прискорення темпів вакцинації, фіксована ціна на газ, ажіотаж навколо бою Усик-Джошуа
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Вечірній дайджест головних подій 25 вересня.
Коронавірус в Україні
За добу п’ятниці, 24 вересня, в Україні зафіксовано 8267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на вісім сотень менше, ніж днем раніше.
Українці прискорили темпи вакцинації після введення "жовтої" карантинної зони
В Україні активно почали прискорюватися темпи вакцинації від коронавірусу. Це може бути пов’язано з введенням "жовтої" карантинної зони, в результаті чого в країні ввели ряд нових обмежень.
Нафтогаз зафіксував тариф на опалювальний сезон
Нафтогаз України для опалювального сезону 2021/22 підготував тариф на газ в розмірі 7,96 за кубометр блакитного палива.
Бій Усик — Джошуа
У суботу, 25 вересня, в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" відбудеться великий вечір боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій Олександр Усик — Ентоні Джошуа.
Очікується, що головна подія шоу почнеться о 23:55. В Україні вечір боксу за участю двох олімпійських чемпіонів Лондона буде показаний на сервісі megogo.
Варто відзначити, що в день бою букмекери змінили свій прогноз на цю сутичку.
"Телеграф" буде вести текстову трансляцію події. Вона буде доступна за цим посиланням.
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