Итоги дня 25 сентября: ускорение темпов вакцинации, фиксированная цена на газ, ажиотаж вокруг боя Усик-Джошуа

Вечерний дайджест главных событий 25 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

За сутки пятницы, 24 сентября, в Украине зафиксировано 8267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на восемь сотен меньше, чем днем ранее.

Украинцы ускорили темпы вакцинации после введения "желтой" карантинной зоны

Вакцинация

В Украине активно начали ускоряться темпы вакцинации от коронавируса. Это может быть связано с введением "желтой" карантинной зоны, в результате чего в стране ввели ряд новых ограничений.

Нафтогаз зафиксировал тариф на отопительный сезон

Газ

Нафтогаз Украины для отопительного сезона 2021/22 подготовил тариф на газ в размере 7,96 за кубометр голубого топлива.

Бой Усик — Джошуа

Александр Усик — Энтони Джошуа

В субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Александр Усик — Энтони Джошуа.

Ожидается, что главное событие шоу начнется в 23:55. В Украине вечер бокса с участием двух олимпийских чемпионов Лондона будет показан на сервисе megogo.

Стоит отметить, что в день боя букмекеры изменили свой прогноз на эту схватку.

"Телеграф" будет вести текстовую трансляцию события. Она будет доступна по этой ссылке.