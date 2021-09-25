Итоги дня 25 сентября: ускорение темпов вакцинации, фиксированная цена на газ, ажиотаж вокруг боя Усик-Джошуа
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Вечерний дайджест главных событий 25 сентября.
Коронавирус в Украине
За сутки пятницы, 24 сентября, в Украине зафиксировано 8267 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на восемь сотен меньше, чем днем ранее.
Украинцы ускорили темпы вакцинации после введения "желтой" карантинной зоны
В Украине активно начали ускоряться темпы вакцинации от коронавируса. Это может быть связано с введением "желтой" карантинной зоны, в результате чего в стране ввели ряд новых ограничений.
Нафтогаз зафиксировал тариф на отопительный сезон
Нафтогаз Украины для отопительного сезона 2021/22 подготовил тариф на газ в размере 7,96 за кубометр голубого топлива.
Бой Усик — Джошуа
В субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Александр Усик — Энтони Джошуа.
Ожидается, что главное событие шоу начнется в 23:55. В Украине вечер бокса с участием двух олимпийских чемпионов Лондона будет показан на сервисе megogo.
Стоит отметить, что в день боя букмекеры изменили свой прогноз на эту схватку.
"Телеграф" будет вести текстовую трансляцию события. Она будет доступна по этой ссылке.
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