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Підсумки дня 27 вересня: результати виборів в Німеччині, Угорщина відмовляється від української ГТС, ультиматум Сербії НАТО

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Ключові події дня Новина оновлена 27 вересня 2021, 21:04
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 27 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні станом на ранок понеділка зафіксували 3007 нових випадків коронавірусу, що в порівнянні з попередніми даними значно менше, проте інші показники — рівень госпіталізацій, летальних випадків — продовжують триматися на дуже високому рівні.

Росія буде поставляти газ угорцям в обхід України

Газ
Газ

Угорщина 27 вересня підписала довгостроковий контракт з російським "Газпромом" на постачання блакитного палива в обхід України. В Україні це рішення назвали загрозою україно-угорським відносинам.

Вибори в Німеччині

Вибори в Німеччині
Вибори в Німеччині

На парламентських виборах в Німеччині, які відбулися в неділю, 26 вересня, перемогу святкує Соціал-демократична партія.

Політичний консультант Тарас Березовець висловив думку про результати виборів в німецький Бундестаг і про те, як вони позначаться на Україні.

Ситуація навколо Косово загострилася

Сербські війська
Сербські війська

В останні дні помічається стрімке зростання напруги між Сербією і Косово, у зв’язку з чим в Белграді дали НАТО 24 години, щоб втрутитися в ситуацію.

Усика в "Борисполі" зустріли як героя

Олександр Усик
Олександр Усик

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після тріумфу в Лондоні, де він переміг місцеву знаменитість Ентоні Джошуа і відібрав у того пояса чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Анджеліна Джолі закрутила роман з 31-річним співаком The Weeknd

Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі

46-річна голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з відомим канадським виконавцем Абелем Тесфайе, який виступає під сценічним псевдонімом The Weeknd.

Теги:
#Німеччина #Сербія #Угорщина #Косово #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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