Підсумки дня 27 вересня: результати виборів в Німеччині, Угорщина відмовляється від української ГТС, ультиматум Сербії НАТО
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Вечірній дайджест головних новин 27 вересня.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок понеділка зафіксували 3007 нових випадків коронавірусу, що в порівнянні з попередніми даними значно менше, проте інші показники — рівень госпіталізацій, летальних випадків — продовжують триматися на дуже високому рівні.
Росія буде поставляти газ угорцям в обхід України
Угорщина 27 вересня підписала довгостроковий контракт з російським "Газпромом" на постачання блакитного палива в обхід України. В Україні це рішення назвали загрозою україно-угорським відносинам.
Вибори в Німеччині
На парламентських виборах в Німеччині, які відбулися в неділю, 26 вересня, перемогу святкує Соціал-демократична партія.
Політичний консультант Тарас Березовець висловив думку про результати виборів в німецький Бундестаг і про те, як вони позначаться на Україні.
Ситуація навколо Косово загострилася
В останні дні помічається стрімке зростання напруги між Сербією і Косово, у зв’язку з чим в Белграді дали НАТО 24 години, щоб втрутитися в ситуацію.
Усика в "Борисполі" зустріли як героя
Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну після тріумфу в Лондоні, де він переміг місцеву знаменитість Ентоні Джошуа і відібрав у того пояса чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.
Анджеліна Джолі закрутила роман з 31-річним співаком The Weeknd
46-річна голлівудська актриса і кінорежисер Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з відомим канадським виконавцем Абелем Тесфайе, який виступає під сценічним псевдонімом The Weeknd.
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