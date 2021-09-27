Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО
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Вечерний дайджест главных новостей 27 сентября.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировали 3007 новых случаев коронавируса, что по сравнению с предыдущими данными значительно меньше, однако другие показатели — уровень госпитализаций, летальных случаев — продолжают держаться на очень высоком уровне.
Россия будет поставлять газ венграм в обход Украины
Венгрия 27 сентября подписала долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку голубого топлива в обход Украины. В Украине это решение назвали угрозой украино-венгерским отношениям.
Выборы в Германии
На парламентских выборах в Германии, которые состоялись в воскресенье, 26 сентября, победу празднует Социал-демократическая партия.
Политический консультант Тарас Березовец высказал мнение о результатах выборов в немецкий Бундестаг и о том, как они скажутся на Украине.
Ситуация вокруг Косово накалилась
В последние дни замечается стремительный рост напряжения между Сербией и Косово, в связи с чем в Белграде дали НАТО 24 часа, чтобы вмешаться в ситуацию.
Усика в "Борисполе" встретили как героя
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после триумфа в Лондоне, где он победил местную знаменитость Энтони Джошуа и отобрал у того пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Анджелина Джоли закрутила роман с 31-летним певцом The Weeknd
46-летняя голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с известным канадским исполнителем Абелем Тесфайе, который выступает под сценическим псевдонимом The Weeknd.
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