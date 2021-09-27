Укр

Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Ключевые события дня
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных новостей 27 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировали 3007 новых случаев коронавируса, что по сравнению с предыдущими данными значительно меньше, однако другие показатели — уровень госпитализаций, летальных случаев — продолжают держаться на очень высоком уровне.

Россия будет поставлять газ венграм в обход Украины

Газ
Газ

Венгрия 27 сентября подписала долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку голубого топлива в обход Украины. В Украине это решение назвали угрозой украино-венгерским отношениям.

Выборы в Германии

Выборы в Германии
Выборы в Германии

На парламентских выборах в Германии, которые состоялись в воскресенье, 26 сентября, победу празднует Социал-демократическая партия.

Политический консультант Тарас Березовец высказал мнение о результатах выборов в немецкий Бундестаг и о том, как они скажутся на Украине.

Ситуация вокруг Косово накалилась

Сербские войска
Сербские войска

В последние дни замечается стремительный рост напряжения между Сербией и Косово, в связи с чем в Белграде дали НАТО 24 часа, чтобы вмешаться в ситуацию.

Усика в "Борисполе" встретили как героя

Александр Усик
Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после триумфа в Лондоне, где он победил местную знаменитость Энтони Джошуа и отобрал у того пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Анджелина Джоли закрутила роман с 31-летним певцом The Weeknd

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли

46-летняя голливудская актриса и кинорежиссер Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с известным канадским исполнителем Абелем Тесфайе, который выступает под сценическим псевдонимом The Weeknd.

Теги:
#Германия #Сербия #Венгрия #Косово #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО
Дата публикации
Дата публикации
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Ключевые события дня
Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО
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