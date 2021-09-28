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Підсумки дня 28 вересня: "газовий скандал" між Україною і Угорщиною, нова партія Притули

Автор
Геннадій Лубенець
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Ключові новини вівторка
Ключові новини вівторка

Вечірній дайджест головних подій 28 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні за минулу добу зафіксовано 6552 хворих коронавірусів. У порівнянні зі статистикою понеділка зменшилася кількість госпіталізованих.

Експерти очікують, що Україна потрапить до трійки антилідерів по захворюваності коронавірусів серед європейських країн.

"Газовий" скандал

Газ
Газ

Після укладення контракту на поставку газу між Угорщиною та Росією, в МЗС України заявили, що є ударом для нашої країни, тому відповідні кроки також робитимуться.

Після цього Угорщина закликала Україну не втручатися у внутрішні справи країни і викликала дипломата.

Українське міністерство закордонних справ дзеркально викликало посла Угорщини в Києві для того, щоб пояснити позицію України щодо цього контракту.

Сергій Притула створив партію

Сергій Притула
Сергій Притула

Шоумен Сергій Притула, який на початку червня вийшов із лав партії "Голос", заявив, що збирається повернутися в політику і анонсував створення власної політичної сили.

Усик пояснив, чому його бій з Джошуа не показували по ТБ в Україні

Олександр Усик
Олександр Усик

Новоспечений чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик прокоментував відсутність трансляції його бою з колишнім володарем титулів британцем Ентоні Джошуа на українському ТБ.

Переможці Євробачення Måneskin зібралися з концертом в Україні

Måneskin
Måneskin

Переможці "Євробачення 2021" дадуть концерт в Києві навесні 2022 року.

Теги:
#Угорщина #Коронавірус #Сергій Притула #Підсумки дня #Covid-19
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