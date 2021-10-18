Рус

Підсумки дня 18 жовтня: смерть брата загиблого мера Кривого Рогу, скандал з невісткою Кернеса

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Головні події дня Новина оновлена 18 жовтня 2021, 22:00
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 18 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

На ранок понеділка, 18 жовтня, в Україні виявили 9524 нових випадків коронавірусу, що свідчить про невеликий спад в кількості захворілих в порівнянні з попередньою добою.

У "червоній" карантинній зоні опинилися Херсонська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька і Донецька області.

Знайдений мертвим брат ексмера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Поліція
Поліція

Брат мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрій знайдений мертвим.

Під час першого огляду на тілі чоловіка не було виявлено слідів насильницької смерті, а основною версією є зловживання алкоголем. Проте підтвердити це зможе лише медична експертиза, яка й озвучить остаточну версію загибелі чоловіка.

Кремль обриває стосунки з НАТО

НАТО
НАТО

Росія призупиняє роботу свого представництва при Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Невістка Кернеса на фоні Кремля "наїхала" на українців

Юлія Привалова
Юлія Привалова

Засновниця компанії здорового харчування YARO Юлія Привалова оскандалилася після того, як на її сторінці з’явилося спочатку фото на фоні Кремля (РФ), а потім невдалий жарт про бандерівців.

Українського актора звинуватили в різанині в Криму

Олексій Комісарук
Олексій Комісарук

Українського актора Олексія Комісарука, що часто знімається в російських серіалах, підозрюють в нападі на одного з жителів Ялти.

Теги:
#НАТО #Росія #Коронавірус #Андрій Павлов #Підсумки дня #Covid-19 #Юлія Привалова
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