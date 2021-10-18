Укр

Итоги дня 18 октября: смерть брата погибшего мэра Кривого Рога, скандал с невесткой Кернеса

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Главные события дня Новость обновлена 18 октября 2021, 22:00
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 18 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

На утро понедельника, 18 октября, в Украине обнаружили 9524 новых случаев коронавируса, что свидетельствует о небольшом спаде в количестве заболевших по сравнению с предыдущими сутками.

В "красной" карантинной зоне оказались Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова

Полиция
Полиция

Брат застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей найден мертвым.

Во время первого осмотра на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, а основной версией является отравление алкоголем. Однако подтвердить это сможет лишь медицинская экспертиза, которая и озвучит окончательную версию гибели мужчины.

Кремль обрывает отношения с НАТО

НАТО
НАТО

Россия приостанавливает работу своего представительства при Североатлантическом альянсе (НАТО). 

Невестка Кернеса на фоне Кремля "наехала" на украинцев

Юлия Привалова
Юлия Привалова

Основательница компании здорового питания YARO Юлия Привалова оскандалилась после того, как на ее странице появилось сначала фото на фоне Кремля (РФ), а затем неудачная шутка про бандеровцев. 

Украинского актера обвинили в резне в Крыму

Алексей Комисарук
Алексей Комисарук

Украинского актера Алексея Комисарука, часто снимающегося в российских сериалах, подозревают в нападении на одного из жителей Ялты.

Теги:
#НАТО #Россия #Коронавирус #Андрей Павлов #Итоги дня #Covid-19 #Юлия Привалова
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