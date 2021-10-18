Итоги дня 18 октября: смерть брата погибшего мэра Кривого Рога, скандал с невесткой Кернеса

Вечерний дайджест главных новостей 18 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро понедельника, 18 октября, в Украине обнаружили 9524 новых случаев коронавируса, что свидетельствует о небольшом спаде в количестве заболевших по сравнению с предыдущими сутками.

В "красной" карантинной зоне оказались Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области.

Найден мертвым брат экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова

Полиция

Брат застрелившегося мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрей найден мертвым.

Во время первого осмотра на теле мужчины не было обнаружено следов насильственной смерти, а основной версией является отравление алкоголем. Однако подтвердить это сможет лишь медицинская экспертиза, которая и озвучит окончательную версию гибели мужчины.

Кремль обрывает отношения с НАТО

НАТО

Россия приостанавливает работу своего представительства при Североатлантическом альянсе (НАТО).

Невестка Кернеса на фоне Кремля "наехала" на украинцев

Юлия Привалова

Основательница компании здорового питания YARO Юлия Привалова оскандалилась после того, как на ее странице появилось сначала фото на фоне Кремля (РФ), а затем неудачная шутка про бандеровцев.

Украинского актера обвинили в резне в Крыму

Алексей Комисарук

Украинского актера Алексея Комисарука, часто снимающегося в российских сериалах, подозревают в нападении на одного из жителей Ялты.