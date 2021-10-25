Підсумки дня 25 жовтня: зростання цін на газ, нові "червоні зони"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 18
Вечірній дайджест головних новин 25 жовтня.
Коронавірус в Україні
Понеділок, 25 жовтня, Україна починає з 14634 новими випадками коронавірусної хвороби, які виявлені за минулу добу.
З вівторка в "червоній" зоні карантину буде вже дев’ять областей України. Деякі з них ввели жорсткі обмеження через погіршення показників, а ще в частині такі рішення ухвалила місцева влада, з огляду на ситуацію в лікарнях.
Нові обмеження на поїздки
Кабмін України вніс зміни до постанови про обмеження пасажирських перевезень. Тепер відповідальність за поїздки між областями на автомобільному транспорті без "ковідних" документів буде покладатися не на перевізника, а на пасажирів.
Українцям знову хочуть підняти ціну на газ
Транспортування газу в Україні подорожчає втричі, а для деяких — і в 5 разів.
Малиновський повертається в збірну
Олександр Зінченко, Руслан Малиновський і Віктор Коваленко повернулися до складу збірної України.
Пішов з життя зірка серіалу "Друзі"
Помер Джеймс Майкл Тайлер — офіціант Гантер, який кілька сезонів був невід’ємною частиною зоряного каста.
Названо переможця нацвідбору на дитяче Євробачення
Переможницею національного відбору і представницею України на Дитячому Євробаченні 2021 стала 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-