Підсумки дня 25 жовтня: зростання цін на газ, нові "червоні зони"

Вечірній дайджест головних новин 25 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Понеділок, 25 жовтня, Україна починає з 14634 новими випадками коронавірусної хвороби, які виявлені за минулу добу.

З вівторка в "червоній" зоні карантину буде вже дев’ять областей України. Деякі з них ввели жорсткі обмеження через погіршення показників, а ще в частині такі рішення ухвалила місцева влада, з огляду на ситуацію в лікарнях.

Нові обмеження на поїздки

Карантин

Кабмін України вніс зміни до постанови про обмеження пасажирських перевезень. Тепер відповідальність за поїздки між областями на автомобільному транспорті без "ковідних" документів буде покладатися не на перевізника, а на пасажирів.

Українцям знову хочуть підняти ціну на газ

Газ

Транспортування газу в Україні подорожчає втричі, а для деяких — і в 5 разів.

Малиновський повертається в збірну

Руслан Малиновський

Олександр Зінченко, Руслан Малиновський і Віктор Коваленко повернулися до складу збірної України.

Пішов з життя зірка серіалу "Друзі"

Джеймс Майкл Тайлер

Помер Джеймс Майкл Тайлер — офіціант Гантер, який кілька сезонів був невід’ємною частиною зоряного каста.

Названо переможця нацвідбору на дитяче Євробачення

Дитяче Євробачення 2021

Переможницею національного відбору і представницею України на Дитячому Євробаченні 2021 стала 14-річна Олена Усенко з Білої Церкви.