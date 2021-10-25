Итоги дня 25 октября: рост цен на газ, новые "красные зоны"
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Вечерний дайджест главных новостей 25 октября.
Коронавирус в Украине
Понедельник, 25 октября, Украина начинает с 14634 новыми случаями коронавирусной болезни, которые выявлены за прошлые сутки.
Со вторника в "красной" зоне карантина будет уже девять областей Украины. Некоторые из них ввели жесткие ограничения из-за ухудшения показателей, а еще в части такие решения приняли местные власти, учитывая ситуацию в больницах.
Новые ограничения на поездки
Кабмин Украины внес изменения в постановление об ограничении пассажирских перевозок. Теперь ответственность за поездки между областями на автомобильном транспорте без "ковидных" документов будет возлагаться не на перевозчика, а на пассажиров.
Украинцам снова хотят поднять цену на газ
Транспортировка газа в Украине подорожает втрое, а для некоторых — и в 5 раз.
Малиновский возвращается в сборную
Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко вернулись в состав сборной Украины.
Ушел из жизни звезда сериала "Друзья"
Умер Джеймс Майкл Тайлер — официант Гантер, который несколько сезонов был неотъемлемой частью звездного каста.
Назван победитель нацотбора на детское Евровидение
Победительницей национального отбора и представительницей Украины на Детском Евровидении 2021 стала 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви.
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