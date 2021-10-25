Укр

Итоги дня 25 октября: рост цен на газ, новые "красные зоны"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Главные события дня Новость обновлена 25 октября 2021, 21:06
Главные события дня

Вечерний дайджест главных новостей 25 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Понедельник, 25 октября, Украина начинает с 14634 новыми случаями коронавирусной болезни, которые выявлены за прошлые сутки. 

Со вторника в "красной" зоне карантина будет уже девять областей Украины. Некоторые из них ввели жесткие ограничения из-за ухудшения показателей, а еще в части такие решения приняли местные власти, учитывая ситуацию в больницах.

Новые ограничения на поездки

Карантин
Карантин

Кабмин Украины внес изменения в постановление об ограничении пассажирских перевозок. Теперь ответственность за поездки между областями на автомобильном транспорте без "ковидных" документов будет возлагаться не на перевозчика, а на пассажиров.

Украинцам снова хотят поднять цену на газ

Газ
Газ

Транспортировка газа в Украине подорожает втрое, а для некоторых — и в 5 раз.

Малиновский возвращается в сборную

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский

Александр Зинченко, Руслан Малиновский и Виктор Коваленко вернулись в состав сборной Украины.

Ушел из жизни звезда сериала "Друзья"

Джеймс Майкл Тайлер
Джеймс Майкл Тайлер

Умер Джеймс Майкл Тайлер — официант Гантер, который несколько сезонов был неотъемлемой частью звездного каста. 

Назван победитель нацотбора на детское Евровидение

Детское Евровидение 2021
Детское Евровидение 2021

Победительницей национального отбора и представительницей Украины на Детском Евровидении 2021 стала 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви.

Теги:
#Газ #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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