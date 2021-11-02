Підсумки дня 2 листопада: голосування щодо держбюджету, нова посада Яроша, постачання енергії з Білорусі
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Вечірній дайджест головних новин 2 листопада.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок вівторка, 2 листопада, зафіксували 19 455 нових випадків коронавірусу.
Станом на вівторок, 2 листопада, "жовтими" залишаються лише два регіони, а інші вже давно стали "червоними" та "помаранчевими". Крім того, ще три регіони можуть поповнити список "червоних областей".
В Україну почала надходити електрика з Білорусі
У зв’язку з критичною нестачею вугілля на ТЕС України, 2 листопада почалися постачання електроенергії з Білорусі. Поки що йдеться про аварійну допомогу.
"Сірого кардинала Одеси" оголосили у розшук
Бізнесмена Володимира Галантерника, якого вже встигли охрестити "сірим кардиналом Одеси", оголосили у розшук.
Рада проголосувала за Держбюджет України на 2022 рік
Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету на наступний рік. Його підтримали голосами 273 народні депутати.
Ярош став радником голови ЗСУ
Дмитро Ярош, який раніше очолював з 2013 по 2015 рік організацію "Правий сектор", став радником головнокомандувача Збройних сил України.
Зеленський знову зустрівся із Байденом
Глава української держави Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Сполучених Штатах, на одному із заходів ще раз перетнувся з американським лідером Джозефом Байденом.
У мережі розкрили ім’я гаданого героя нового "Холостяка"
На фан-акаунті шоу "Холостяк" з’явилася інформація, що новим головним героєм реаліті став американський актор українського походження — Олександр Топольський.
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