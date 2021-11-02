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Підсумки дня 2 листопада: голосування щодо держбюджету, нова посада Яроша, постачання енергії з Білорусі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові новини дня Новина оновлена 02 листопада 2021, 22:39
Ключові новини дня

Вечірній дайджест головних новин 2 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні станом на ранок вівторка, 2 листопада, зафіксували 19 455 нових випадків коронавірусу.

Станом на вівторок, 2 листопада, "жовтими" залишаються лише два регіони, а інші вже давно стали "червоними" та "помаранчевими". Крім того, ще три регіони можуть поповнити список "червоних областей".

В Україну почала надходити електрика з Білорусі

ЛЕП
ЛЕП

У зв’язку з критичною нестачею вугілля на ТЕС України, 2 листопада почалися постачання електроенергії з Білорусі. Поки що йдеться про аварійну допомогу.

"Сірого кардинала Одеси" оголосили у розшук

Володимир Галантерник
Володимир Галантерник

Бізнесмена Володимира Галантерника, якого вже встигли охрестити "сірим кардиналом Одеси", оголосили у розшук.

Рада проголосувала за Держбюджет України на 2022 рік

Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт Держбюджету на наступний рік. Його підтримали голосами 273 народні депутати.

Ярош став радником голови ЗСУ

Дмитро Ярош
Дмитро Ярош

Дмитро Ярош, який раніше очолював з 2013 по 2015 рік організацію "Правий сектор", став радником головнокомандувача Збройних сил України.

Зеленський знову зустрівся із Байденом

Байден та Зеленський
Байден та Зеленський

Глава української держави Володимир Зеленський, перебуваючи з офіційним візитом у Сполучених Штатах, на одному із заходів ще раз перетнувся з американським лідером Джозефом Байденом.

У мережі розкрили ім’я гаданого героя нового "Холостяка"

Олександр Топольський
Олександр Топольський

На фан-акаунті шоу "Холостяк" з’явилася інформація, що новим головним героєм реаліті став американський актор українського походження — Олександр Топольський.

Теги:
#Джо Байден #Коронавірус #Володимир Зеленський #Дмитро Ярош #Підсумки дня #Covid-19
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