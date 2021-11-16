Підсумки дня 16 листопада: рекорд смертності від "корони", обшуки у Ківи та позбавлення зброї, подорожчання проїзду у Києві

Вечірній дайджест найголовніших подій 16 листопада.

Коронавірус в Україні

Лікарі

На ранок вівторка, 16 листопада, захворюваність на коронавірусну інфекцію знову пішла в зростання і був встановлений новий рекорд за кількістю смертей від COVID-19. За добу хвороба забрала життя 838 людей.

До Киви з самого ранку прийшли з обшуками

Ілля Кива

У нардепа Іллі Киви вранці 16 листопада розпочався обшук. Через кілька годин нардеп все ж таки прокоментував обшуки. Він повідомив, що їхньою причиною стала його політична позиція і це "системне кримінальне переслідування".

Пізніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що у Киви заберуть нагородну зброю. Причиною цього є його "негідна поведінка та дії, які дискредитують сам факт її нагородження від імені Української Держави".

У Києві ціни на проїзд злетять у 2,5 раза

Київ

Мешканцям столиці повідомили "радісну" новину про подорожчання проїзду у громадському транспорті. Тарифи на проїзд у метро, трамваї, автобусі та тролейбусі злетять у 2,5 раза: з 8 грн до 20.

Водночас у КМДА дали кілька порад щодо того, як можна заощадити на проїзді.

Стрілянина біля суду у Києві

Стрільба у Києві

У столиці біля Києво-Святошинського суду на вулиці Мельниченка поранили людину. Невідомий з автомобіля вистрілив у чоловіка.

Потерпілим виявився раніше засуджений за бандитизм і розбій громадянин Грузії Іраклі Маланія 1978 року народження, йому надається медична допомога.