Укр

Итоги дня 16 ноября: рекорд смертности от "короны", обыски у Кивы и лишение оружия, подорожание проезда в Киеве

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые новости дня
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных событий 16 ноября.

Коронавирус в Украине

Врачи
Врачи

На утро вторника, 16 ноября, заболеваемость коронавирусом снова пошла в рост и был установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19. За сутки болезнь унесла жизни 838 человек.

К Киве с самого утра нагрянули с обысками

Илья Кива
Илья Кива

У нардепа Ильи Кивы утром 16 ноября начался обыск. Спустя несколько часов нардеп все же прокомментировал обыски. Он сообщил, что их причиной стала его политическая позиция и это "системное уголовное преследование".

Позже глава МВД Денис Монастырский заявил, что у Кивы заберут наградное оружие. Причиной тому является его "недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени Украинского Государства".

В Киеве цены на проезд взлетят в 2,5 раза

Киев
Киев

Жителям столицы сообщили "радостную" новость о подорожании проезда в общественном транспорте. Тарифы на проезд в метро, трамвае, автобусе и троллейбусе взлетят в 2,5 раза: с 8 грн до 20-ти.

Вместе с тем в КГГА дали несколько советов по тому, как можно сэкономить на проезде.

Стрельба возле суда в Киеве

Стрельба в Киеве
Стрельба в Киеве

В столице возле Киево-Святошинского суда на улице Мельниченко ранили человека. Неизвестный из автомобиля выстрелил по мужчине.

Пострадавшим оказался ранее судимый за бандитизм и разбой гражданин Грузии Иракли Малания 1978 года рождения, ему оказывается медицинская помощь.

Теги:
#Киев #Коронавирус #Илья Кива #Итоги дня #Covid-19
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 16 ноября: рекорд смертности от "короны", обыски у Кивы и лишение оружия, подорожание проезда в Киеве
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Ключевые новости дня
Итоги дня 16 ноября: рекорд смертности от "короны", обыски у Кивы и лишение оружия, подорожание проезда в Киеве
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