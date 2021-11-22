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Підсумки дня 22 листопада: посилення контролю за COVID-сертифікатами, розширення списку обов’язкової вакцинації

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 22 листопада 2021, 20:57
Ключові події дня

Вечірній дайджест головних новин 22 листопада

Коронавірус в Україні

Лікарня
Лікарня

Ранок понеділка, 22 листопада, в Україні розпочався з 7464 нових випадків коронавірусної інфекції. У порівнянні з показниками неділі, приріст хворих впав майже на 3 тисячі випадків, попри це рівень смертності залишився високим.

Водночас у МОЗ кажуть, що ще до початку грудня з "червоної" карантинної зони можуть вийти Львівщина та Луганщина.

Нові зміни у правилах карантину.

Поліція
Поліція

У понеділок, 22 листопада, в Україні вирішили посилити перевірки ковід-сертифікатів, які все частіше підробляють у нашій країні.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у "жовтих" регіонах громадянам для роботи закладів незабаром необхідно пройти повний курс вакцинації від COVID-19. Це стосується як працівників, і відвідувачів.

Крім того, буде розширено список професій, яким треба пройти обов’язкову вакцинацію від коронавірусу.

Нардеп приховав у деклараціях майно на 60 млн

Сергій Шахов
Сергій Шахов

Прокурори САП вручили підозру чинному народному депутату за недекларування нерухомості на суму близько 60 мільйонів гривень. Що йдеться про нардепа від гурту "Довіра" Сергія Шахова.

Україна сенсаційно виграла Чемпіонат Європи з шахів

Збірна України з шахів
Збірна України з шахів

У Термі Чатеж (Словенія) завершився командний чемпіонат Європи з шахів. Перемогу у чоловічому турнірі сенсаційно виборола збірна України.

Теги:
#Коронавірус #Сергій Шахов #Підсумки дня #Covid-19
Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 22 листопада: посилення контролю за COVID-сертифікатами, розширення списку обов’язкової вакцинації
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Дата публікації
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Ключові події дня
Підсумки дня 22 листопада: посилення контролю за COVID-сертифікатами, розширення списку обов’язкової вакцинації
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