Итоги дня 22 ноября: ужесточение контроля за COVID-сертификатами, расширение списка обязательной вакцинации
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Вечерний дайджест главных новостей 22 ноября.
Коронавирус в Украине
Утро понедельника, 22 ноября, в Украине началось с 7464 новых случаев коронавирусной инфекции. По сравнению с показателями воскресенья прирост больных упал почти на 3 тысячи случаев, несмотря на это уровень смертности остался высоким.
Вместе с тем в Минздраве говорят, что еще до начала декабря из "красной" карантинной зоны могут выйти Львовщина и Луганщина.
Новые изменения в правилах карантина.
В понедельник, 22 ноября, в Украине приняли решение ужесточить проверки ковид-сертификатов, которые все чаще подделывают в нашей стране.
Также министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в "желтых" регионах гражданам для работы заведений вскоре необходимо будет пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Это правило касается как работников, так и посетителей.
Кроме того будет расширен список профессий, которым надо пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.
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