Итоги дня 22 ноября: ужесточение контроля за COVID-сертификатами, расширение списка обязательной вакцинации

Вечерний дайджест главных новостей 22 ноября.

Коронавирус в Украине

Больница

Утро понедельника, 22 ноября, в Украине началось с 7464 новых случаев коронавирусной инфекции. По сравнению с показателями воскресенья прирост больных упал почти на 3 тысячи случаев, несмотря на это уровень смертности остался высоким.

Вместе с тем в Минздраве говорят, что еще до начала декабря из "красной" карантинной зоны могут выйти Львовщина и Луганщина.

Новые изменения в правилах карантина.

Полиция

В понедельник, 22 ноября, в Украине приняли решение ужесточить проверки ковид-сертификатов, которые все чаще подделывают в нашей стране.

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в "желтых" регионах гражданам для работы заведений вскоре необходимо будет пройти полный курс вакцинации от COVID-19. Это правило касается как работников, так и посетителей.

Кроме того будет расширен список профессий, которым надо пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.

Нардеп скрыл в декларациях имущество на 60 млн

Сергей Шахов

Прокуроры САП вручили подозрение действующему народному депутату за недекларирование недвижимости на сумму около 60 миллионов гривен. Что речь идет о нардепе от группы "Доверие" Сергее Шахове.

Украина сенсационно выиграла Чемпионат Европы по шахматам

Сборная Украины по шахматам

В Терме Чатеж (Словения) завершился командный чемпионат Европы по шахматам. Победу в мужском турнире сенсационно завоевала сборная Украины.