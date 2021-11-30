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Підсумки дня 30 листопада: Рада ухвалила "антиахметівський" закон, Лукашенко назвав Крим "російським"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ключові події дня Новина оновлена 30 листопада 2021, 20:25
Ключові події дня

Вечірній дайджест найголовніших подій 30 листопада.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Станом на ранок вівторка, 30 листопада, в Україні було зафіксовано 10 554 нових випадків коронавірусу. Після кількаденного падіння кількість хворих знову почала зростати.

Рада ухвалила "антиахметівський" закон

Верховна Рада
Верховна Рада

Верховна Рада України підтримала законопроєкт №5600, який уже встигли охрестити "антиахметівським" чи "ресурсним".

Лукашенко зібрався до Криму і визнав його "російським"

Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко

Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "російський" Крим і висловив намір відвідати його спільно з російським колегою Володимиром Путіним.

Під Радою пройшли акції протесту

Мітинг під Радою
Мітинг під Радою

Під стінами парламенту пройшов численний мітинг підприємців. Люди тримали плакати з гаслами "Президенте, не вбивай малий бізнес!", "ФОП – основа нації, немає фіскалізації", "Зеленський, зустрінемося на виборах", "Не чуєш ФОПів – втрачаєш рейтинг" та багатьма іншими.

Варто зазначити, що більш численні акції цього разу за відставку голови ОП Андрія Єрмака анонсовано на 1 грудня, через що у Києві буде перекрито низку вулиць.

Роман Соха залишив "Слуг народу"

Роман Соха
Роман Соха

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Соха з трибуни Верховної Ради заявив про свій вихід із фракції. Причиною цього стало призначення новим заступником керівника Офісу президента Ростислава Шурми, який раніше був представником "Опозиційного блоку".

Теги:
#Крим #Олександр Лукашенко #Коронавірус #Підсумки дня #Covid-19
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