Підсумки дня 30 листопада: Рада ухвалила "антиахметівський" закон, Лукашенко назвав Крим "російським"
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Вечірній дайджест найголовніших подій 30 листопада.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 30 листопада, в Україні було зафіксовано 10 554 нових випадків коронавірусу. Після кількаденного падіння кількість хворих знову почала зростати.
Рада ухвалила "антиахметівський" закон
Верховна Рада України підтримала законопроєкт №5600, який уже встигли охрестити "антиахметівським" чи "ресурсним".
Лукашенко зібрався до Криму і визнав його "російським"
Невизнаний світовою спільнотою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "російський" Крим і висловив намір відвідати його спільно з російським колегою Володимиром Путіним.
Під Радою пройшли акції протесту
Під стінами парламенту пройшов численний мітинг підприємців. Люди тримали плакати з гаслами "Президенте, не вбивай малий бізнес!", "ФОП – основа нації, немає фіскалізації", "Зеленський, зустрінемося на виборах", "Не чуєш ФОПів – втрачаєш рейтинг" та багатьма іншими.
Варто зазначити, що більш численні акції цього разу за відставку голови ОП Андрія Єрмака анонсовано на 1 грудня, через що у Києві буде перекрито низку вулиць.
Роман Соха залишив "Слуг народу"
Народний депутат від "Слуги народу" Роман Соха з трибуни Верховної Ради заявив про свій вихід із фракції. Причиною цього стало призначення новим заступником керівника Офісу президента Ростислава Шурми, який раніше був представником "Опозиційного блоку".
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