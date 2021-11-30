Итоги дня 30 ноября: Рада приняла "антиахметовский" закон, Лукашенко назвал Крым "российским"
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Вечерний дайджест главных событий 30 ноября.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро вторника, 30 ноября, в Украине было зафиксировано 10 554 новых случаев коронавируса. После несколькодневного падения количество больных снова начало расти.
Рада приняла "антиахметовский" закон
Верховная Рада Украины поддержала законопроект №5600, который уже успели окрестить "антиахметовским" или "ресурсным".
Лукашенко собрался в Крым и признал его "российским"
Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "российском" Крыме и выразил намерение посетить его совместно с российским коллегой Владимиром Путиным.
Под Радой прошли акции протеста
Под стенами парламента прошел многочисленный митинг предпринимателей. Люди держали плакаты с лозунгами "ПреЗедент, не убивай малый бизнес!", "ФЛП – основа нации, нет фискализации", "Зеленский, встретимся на выборах", "Не слышишь ФОПов – теряешь рейтинг" и многими другими.
Стоит отметить, что более многочисленные акции на этот раз за отставку главы ОП Андрея Ермака анонсированы на 1 декабря, из-за чего в Киеве будут перекрыты ряд улиц.
Роман Соха покинул "Слуг народа"
Народный депутат от "Слуги народа" Роман Соха с трибуны Верховной Рады заявил о своем выходе из фракции. Причиной этого стало назначение новым заместителем руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, ранее являвшегося представителем "Оппозиционного блока".
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