Укр

Итоги дня 30 ноября: Рада приняла "антиахметовский" закон, Лукашенко назвал Крым "российским"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 30 ноября 2021, 20:25
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных событий 30 ноября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

По состоянию на утро вторника, 30 ноября, в Украине было зафиксировано 10 554 новых случаев коронавируса. После несколькодневного падения количество больных снова начало расти.

Рада приняла "антиахметовский" закон

Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №5600, который уже успели окрестить "антиахметовским" или "ресурсным".

Лукашенко собрался в Крым и признал его "российским"

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "российском" Крыме и выразил намерение посетить его совместно с российским коллегой Владимиром Путиным.

Под Радой прошли акции протеста

Митинг под Радой
Митинг под Радой

Под стенами парламента прошел многочисленный митинг предпринимателей. Люди держали плакаты с лозунгами "ПреЗедент, не убивай малый бизнес!", "ФЛП – основа нации, нет фискализации", "Зеленский, встретимся на выборах", "Не слышишь ФОПов – теряешь рейтинг" и многими другими.

Стоит отметить, что более многочисленные акции на этот раз за отставку главы ОП Андрея Ермака анонсированы на 1 декабря, из-за чего в Киеве будут перекрыты ряд улиц.

Роман Соха покинул "Слуг народа"

Роман Соха
Роман Соха

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Соха с трибуны Верховной Рады заявил о своем выходе из фракции. Причиной этого стало назначение новым заместителем руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, ранее являвшегося представителем "Оппозиционного блока".

Теги:
#Крым #Александр Лукашенко #Коронавирус #Итоги дня #Covid-19
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