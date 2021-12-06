Підсумки дня 6 грудня: нові "жовті зони", зміна правил карантину, день ЗСУ

Вечірній дайджест 6 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Новий робочий тиждень та ранок понеділка, 6 грудня, Україна починає з 4478 новими випадками коронавірусної хвороби. Статистика свідчить про значне зниження кількості хворих, адже навіть добою раніше було виявлено на дві тисячі випадків COVID-19 більше.

День Збройних сил України

ЗСУ

У понеділок, 6 грудня, в Україні відзначається важливе державне свято – День Збройних Сил.

Цього дня заходи пройшли у кількох містах України. А до Харкова з візитом прибув президент Володимир Зеленський.

Київ та вісім областей залишають "червону зону"

Карантин

У зв’язку з деяким покращенням епідемічної ситуації щодо поширення коронавірусу в Україні, низка регіонів перестали відповідати показникам "червоної зони". Через це під час засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було прийнято рішення перевести їх у "жовту зону".

Україна посилила правила карантину

Коронавірус

Україна з понеділка, 6 грудня, починає жити за новими правилами адаптивного карантину. Найбільша кількість змін відноситься до "жовтої" епідемічної зони.

Все найголовніше, що стосується життя на карантині, "Телеграф" зібрав в одній інфографіці.

Юний українець став чемпіоном світу зі стрибків у воду

Олексій Середа

Український стрибун у воду Олексій Середа завоював золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу у Києві.