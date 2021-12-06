Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ

Вечерний дайджест главных новостей 6 декабря.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

Новую рабочую неделю и утро понедельника, 6 декабря, Украина начинает с 4478 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика свидетельствует о значительном снижении количества заболевших, ведь даже сутками ранее было выявлено на две тысячи случаев COVID-19 больше.

День Вооруженных сил Украины

ВСУ

В понедельник, 6 декабря, в Украине отмечается важный государственный праздник — День Вооруженных Сил.

В этот день мероприятия прошли в нескольких городах Украины. А в Харьков с визитом прибыл президент Владимир Зеленский.

Киев и восемь областей покидают "красную зону"

Карантин

В связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в Украине, ряд регионов перестали соответствовать показателям "красной зоны". Из-за этого во время заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) было принято перевести их в "желтую зону".

Украина ужесточила правила карантина

Коронавирус

Украина с понедельника, 6 декабря, начинает жить по новым правилам адаптивного карантина. Наибольшее количество изменений относится к "желтой" эпидемической зоне.

Все самое главное, касаемо жизни на карантине, "Телеграф" собрал в одной инфографике.

Юный украинец стал чемпионом мира по прыжкам в воду

Алексей Середа

Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Киеве.