Укр

Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
4
Ключевые новости дня Новость обновлена 06 декабря 2021, 21:23
Ключевые новости дня

Вечерний дайджест главных новостей 6 декабря.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Новую рабочую неделю и утро понедельника, 6 декабря, Украина начинает с 4478 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика свидетельствует о значительном снижении количества заболевших, ведь даже сутками ранее было выявлено на две тысячи случаев COVID-19 больше.

День Вооруженных сил Украины

ВСУ
ВСУ

В понедельник, 6 декабря, в Украине отмечается важный государственный праздник — День Вооруженных Сил.

В этот день мероприятия прошли в нескольких городах Украины. А в Харьков с визитом прибыл президент Владимир Зеленский.

Киев и восемь областей покидают "красную зону"

Карантин
Карантин

В связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в Украине, ряд регионов перестали соответствовать показателям "красной зоны". Из-за этого во время заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) было принято перевести их в "желтую зону".

Украина ужесточила правила карантина

Коронавирус
Коронавирус

Украина с понедельника, 6 декабря, начинает жить по новым правилам адаптивного карантина. Наибольшее количество изменений относится к "желтой" эпидемической зоне.

Все самое главное, касаемо жизни на карантине, "Телеграф" собрал в одной инфографике.

Юный украинец стал чемпионом мира по прыжкам в воду

Алексей Середа
Алексей Середа

Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Киеве.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #ВСУ #Covid-19
Скопление войск РФ у границ с Украиной
Украина
Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Скопление войск РФ у границ с Украиной
Угроза российского вторжения: где Путин расположил войска и куда он может ударить (карты и эксперты)
Дата публикации
Категория
Площадь Свободы в Харькове
Приезд Зеленского в Харьков: секретность и военная техника на площади (эксклюзивный фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Карантин
Киев и восемь областей покидают "красную зону": список
Дата публикации
Категория
Третья доза вакцины обеспечивает лучшую защиту от COVID-19
Когда в Украине станет доступной бустерная вакцинация от COVID-19: известна дата
Дата публикации
Категория
Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко
Харьков накануне приезда Зеленского: проверяют даже пункты вакцинации в ТРЦ (фоторепортаж)