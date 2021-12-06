Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ
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Вечерний дайджест главных новостей 6 декабря.
Коронавирус в Украине
Новую рабочую неделю и утро понедельника, 6 декабря, Украина начинает с 4478 новыми случаями коронавирусной болезни. Статистика свидетельствует о значительном снижении количества заболевших, ведь даже сутками ранее было выявлено на две тысячи случаев COVID-19 больше.
День Вооруженных сил Украины
В понедельник, 6 декабря, в Украине отмечается важный государственный праздник — День Вооруженных Сил.
В этот день мероприятия прошли в нескольких городах Украины. А в Харьков с визитом прибыл президент Владимир Зеленский.
Киев и восемь областей покидают "красную зону"
В связи с некоторым улучшением эпидемической ситуации с распространением коронавируса в Украине, ряд регионов перестали соответствовать показателям "красной зоны". Из-за этого во время заседания Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) было принято перевести их в "желтую зону".
Украина ужесточила правила карантина
Украина с понедельника, 6 декабря, начинает жить по новым правилам адаптивного карантина. Наибольшее количество изменений относится к "желтой" эпидемической зоне.
Все самое главное, касаемо жизни на карантине, "Телеграф" собрал в одной инфографике.
Юный украинец стал чемпионом мира по прыжкам в воду
Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Киеве.