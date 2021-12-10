Підсумки дня 10 грудня: інтерв’ю Зеленського, блокування РФ Азовського моря, заборона пакетиків

Вечірній дайджест найголовніших подій 10 грудня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні продовжують фіксувати велику кількість нових випадків коронавірусу. На ранок п’ятниці відомо про 11 327 заражень ковідом — трохи менше ніж напередодні.

Росія заблокувала українські порти в Азовському морі

Флот РФ

Російські війська під приводом артилерійських стрільб заблокували 70% акваторії Азовського моря, включаючи й ділянки біля Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

Інтерв’ю Зеленського

Володимир Зеленський

Президент України розповів, про що говорив з американським колегою Джо Байденом. Зокрема він запевнив, що Путін не продовжуватиме ескалацію конфлікту на кордоні з Україною, але не виключив можливості референдуму з питань Донбасу та Криму.

Крім того, він заявив, що віялових відключень електроенергії в країні не уникнути та вони відбуватимуться у певних місцях.

З магазинів зникнуть копійчані "одноразові" пакети

Пакетики

Ера безкоштовних пакетів відходить у минуле — з 10 грудня в Україні запрацював закон, що обмежує їхнє поширення. Але у 2021 році запроваджується лише початковий його етап — платний продаж.

Тепер у магазинах та супермаркетах за так звані "маєчки" з ручками доведеться віддати від 2 до 3 гривень за штуку.