Укр

Итоги дня 10 декабря: интервью Зеленского, блокирование РФ Азовского моря, запрет пакетиков

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Ключевые события дня Новость обновлена 10 декабря 2021, 22:36
Ключевые события дня

Вечерний дайджест главных событий 10 декабря.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

В Украине продолжают фиксировать большое количество новых случаев коронавируса. На утро пятницы известно про 11 327 заражений ковидом — немногим меньше чем накануне.

Россия заблокировала украинские порты в Азовском море

Флот РФ
Флот РФ

Российские войска под предлогом артиллерийских стрельб заблокировали 70% акватории Азовского моря, включая и участки возле Мариуполя, Бердянска и Геническа.

Интервью Зеленского

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины рассказал, о чем говорил с американским коллегой Джо Байденом. В частности он заверил, что Путин не станет продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной, но не исключил возможности референдума по вопросам Донбасса и Крыма.

Кроме того он заявил, что веерных отключений электроэнергии в стране не избежать и они будут происходить в определенных местах.

Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты

Пакетики
Пакетики

Эра бесплатных пакетов уходит в прошлое — с 10 декабря в Украине заработал закон, ограничивающий их распространение. Но в 2021 году вводится только начальный его этап — платная продажа.

Теперь в магазинах и супермаркетах за так называемые "маечки" с ручками придется отдать от 2 до 3 гривен за штуку.

Теги:
#Коронавирус #Владимир Зеленский #Итоги дня #Covid-19
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 10 декабря: интервью Зеленского, блокирование РФ Азовского моря, запрет пакетиков
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 10 декабря: интервью Зеленского, блокирование РФ Азовского моря, запрет пакетиков
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