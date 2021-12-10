Итоги дня 10 декабря: интервью Зеленского, блокирование РФ Азовского моря, запрет пакетиков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 20
Вечерний дайджест главных событий 10 декабря.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжают фиксировать большое количество новых случаев коронавируса. На утро пятницы известно про 11 327 заражений ковидом — немногим меньше чем накануне.
Россия заблокировала украинские порты в Азовском море
Российские войска под предлогом артиллерийских стрельб заблокировали 70% акватории Азовского моря, включая и участки возле Мариуполя, Бердянска и Геническа.
Интервью Зеленского
Президент Украины рассказал, о чем говорил с американским коллегой Джо Байденом. В частности он заверил, что Путин не станет продолжать эскалацию конфликта на границе с Украиной, но не исключил возможности референдума по вопросам Донбасса и Крыма.
Кроме того он заявил, что веерных отключений электроэнергии в стране не избежать и они будут происходить в определенных местах.
Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты
Эра бесплатных пакетов уходит в прошлое — с 10 декабря в Украине заработал закон, ограничивающий их распространение. Но в 2021 году вводится только начальный его этап — платная продажа.
Теперь в магазинах и супермаркетах за так называемые "маечки" с ручками придется отдать от 2 до 3 гривен за штуку.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-