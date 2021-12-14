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Підсумки дня 14 грудня: "одкровення" Богдана про Зеленського, вбивство військового під Дніпром, вирок Тихановському

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Основні події середи Новина оновлена 14 грудня 2021, 21:27
Основні події середи

Вечірній дайджест новин 14 грудня

Померлих від ковіду дедалі більше

Коронавірус в Україні
Коронавірус в Україні

Коронавірусна хвороба в Україні поки не зупиняється: ранок 14 грудня ми зустріли із 7283 новими кейсами COVID-19. При цьому вдвічі більше у порівнянні з попередньою добою зареєстровано померлих через коронавірус. Слід зазначити, що лідерство за кількістю нових випадків упевнено тримає столиця — більше тисячі хворих на день.

Бустер поспішає на допомогу

Бустерна вакцинація
Бустерна вакцинація

З огляду на те, що "корона" все ніяк не піде на спад, у МОЗ нарешті визначилися з необхідністю отримання населенням бустерної (додаткової) дози вакцини. Насамперед її отримають громадяни, які хворіють на ВІЛ або рак, а також перенесли операцію з трансплантації. З повним переліком категорій населення, яким буде доступний "бустер", можна ознайомитись у нашому матеріалі.

Смерть військовослужбовця під Дніпром

Військового було вбито
Військового було вбито

Жахливі новини приніс вівторок, 14 грудня, із Дніпропетровщини. Поруч із смт Губиниха, що неподалік обласного центру, було виявлено труп чоловіка, загорнутий у старий шматок лінолеуму. При подальшій перевірці вдалося з’ясувати, що покійного було вбито, а його смерті могли сприяти товариші по службі.

Підробкам – бій!

Затримали людей, які підробляли COVID-сертифікати
Затримали людей, які підробляли COVID-сертифікати

У столиці співробітники Служби безпеки України затримали організаторів найбільшої мережі виготовлення фальшивих ковідних документів. За місяць заповзятливі ділки могли заробляти до п’яти мільйонів гривень і більше.

Переслідування білоруської опозиції

Тихановська розповідає в ЄС про свого чоловіка
Тихановська розповідає в ЄС про свого чоловіка

У Білорусі винесли остаточний вирок чоловікові лідерки опозиції Світлани Тихановській — Сергію. Якщо влада не зміниться, то йому доведеться провести в катівнях місцевих в’язниць наступні 18 років.

Андрій Богдан розповів про стосунки з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський та Андрій Богдан
Володимир Зеленський та Андрій Богдан

Журналіст Дмитро Гордон узяв інтерв’ю у колишнього голови ОП Андрія Богдана. Ексчиновник розповів про нинішнє переслідування владою та поділився деякими спостереженнями з минулого. Головним фігурантом розмови був, звісно, президент Володимир Зеленський.

Теги:
#Білорусь #Смерть #Вакцинація #Коронавірус #Володимир Зеленський #Андрій Богдан #Підсумки дня #Covid-19
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