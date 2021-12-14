Підсумки дня 14 грудня: "одкровення" Богдана про Зеленського, вбивство військового під Дніпром, вирок Тихановському

Вечірній дайджест новин 14 грудня

Померлих від ковіду дедалі більше

Коронавірус в Україні

Коронавірусна хвороба в Україні поки не зупиняється: ранок 14 грудня ми зустріли із 7283 новими кейсами COVID-19. При цьому вдвічі більше у порівнянні з попередньою добою зареєстровано померлих через коронавірус. Слід зазначити, що лідерство за кількістю нових випадків упевнено тримає столиця — більше тисячі хворих на день.

Бустер поспішає на допомогу

Бустерна вакцинація

З огляду на те, що "корона" все ніяк не піде на спад, у МОЗ нарешті визначилися з необхідністю отримання населенням бустерної (додаткової) дози вакцини. Насамперед її отримають громадяни, які хворіють на ВІЛ або рак, а також перенесли операцію з трансплантації. З повним переліком категорій населення, яким буде доступний "бустер", можна ознайомитись у нашому матеріалі.

Смерть військовослужбовця під Дніпром

Військового було вбито

Жахливі новини приніс вівторок, 14 грудня, із Дніпропетровщини. Поруч із смт Губиниха, що неподалік обласного центру, було виявлено труп чоловіка, загорнутий у старий шматок лінолеуму. При подальшій перевірці вдалося з’ясувати, що покійного було вбито, а його смерті могли сприяти товариші по службі.

Підробкам – бій!

Затримали людей, які підробляли COVID-сертифікати

У столиці співробітники Служби безпеки України затримали організаторів найбільшої мережі виготовлення фальшивих ковідних документів. За місяць заповзятливі ділки могли заробляти до п’яти мільйонів гривень і більше.

Переслідування білоруської опозиції

Тихановська розповідає в ЄС про свого чоловіка

У Білорусі винесли остаточний вирок чоловікові лідерки опозиції Світлани Тихановській — Сергію. Якщо влада не зміниться, то йому доведеться провести в катівнях місцевих в’язниць наступні 18 років.

Андрій Богдан розповів про стосунки з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський та Андрій Богдан

Журналіст Дмитро Гордон узяв інтерв’ю у колишнього голови ОП Андрія Богдана. Ексчиновник розповів про нинішнє переслідування владою та поділився деякими спостереженнями з минулого. Головним фігурантом розмови був, звісно, президент Володимир Зеленський.