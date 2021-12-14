Итоги дня 14 декабря: "откровения" Богдана о Зеленском, убийство военного под Днепром, приговор Тихановскому

Вечерний дайджест новостей 14 декабря

Умерших от ковида все больше

Коронавирус в Украине

Коронавирусная болезнь в Украине не сбавляет обороты: утро 14 декабря мы встретили с 7283 новыми кейсами COVID-19. При этом вдвое больше, по сравнению с предыдущими сутками, зарегистрировано умерших из-за коронавируса. Следует отметить, что лидерство по количеству новых случаев уверенно держит столица — более тысячи заболевших за день.

Бустер спешит на помощь

Бустерная вакцинация

С учетом того, что "корона" все никак не пойдет на спад, в Минздраве наконец-то определились с необходимостью получения населением бустерной (дополнительной) дозы вакцины. В первую очередь её получат граждане, которые болеют ВИЧ или раком, а также перенесли операцию по трансплантации. С более полным перечнем категорий населения, которым будет доступен "бустер", можно ознакомиться в нашем материале.

Смерть военнослужащего под Днепром

Военный был убит

Ужасные новости принес вторник, 14 декабря, из Днепропетровщины. Рядом с пгт Губиниха, что недалеко от областного центра, был обнаружен труп мужчины, завернутый в старый кусок линолеума. При дальнейшей проверки удалось выяснить, что покойный был убит, а его смерти могли поспособствовать сослуживцы.

Подделкам — бой!

Задержали людей, которые подделывали COVID-сертификаты

В столице сотрудники Службы безопасности Украины задержали организаторов самой крупной сети по изготовлению фальшивых ковидных документов. За месяц предприимчивые дельцы могли зарабатывать до пяти миллионов гривен и больше.

Преследование белорусской оппозиции

Тихановская рассказывает в ЕС о своем муже

В Беларуси вынесли окончательный приговор мужу лидерки оппозиции Светланы Тихановской — Сергею. Если власть не изменится, то мужчине предстоит провести в застенках местных тюрем следующие 18 лет.

Андрей Богдан рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским

Владимир Зеленский и Андрей Богдан

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у бывшего главы ОП Андрея Богдана. Экс-чиновник рассказал о нынешнем преследовании властью и поделился некоторыми наблюдениями из прошлого. Главным фигурантом разговора был, естественно, президент Владимир Зеленский.