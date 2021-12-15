Підсумки дня 15 грудня: продовження карантину, скандал із каналом "Рада", рік зі смерті Кернеса

Вечірній дайджест новин 15 грудня

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Кількість хворих на ковід, як і раніше, залишається на високому рівні. На ранок 15 грудня в Україні відзвітували про 8109 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому кількість госпіталізованих за останню добу збільшилася вдвічі із 1123 до 2280 осіб.

Карантин триватиме до весни

Карантин в Україні

Уточнимо одразу — мінімум до весни. І справді, рішення про продовження епідобмежень, а отже, і карантинного зонування держави було ухвалено на черговому засіданні уряду. Попередньою датою закінчення адаптивного карантину є 31 березня 2022 року.

Польща посилює контроль за кордоном

Кордон із Польщею

Не лише Україна стежить за карантинними обмеженнями. У сусідній Польщі до кінця січня діятимуть нові правила перетину кордону. Тепер до необхідних для в’їзду до країни документів додасться ще й негативний тест на "корону".

Президент Зеленський розпочав дводенний візит до Брюсселя

Зеленський з Макроном та Шольцем

У рамках візиту до Бельгії глава української держави Володимир Зеленський зустрівся із новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Також він провів переговори з французьким президентом Еммануелем Макроном, під час яких обговорювалося двостороннє співробітництво держав та можливе відродження "нормандського формату".

У Харкові провели панахиду по покійному Кернесу

Панахида по Кернесу

16 грудня виповниться рік зі смерті ексградоначальника Харкова Геннадія Кернеса. Напередодні пам’ятної дати на цвинтарі, де похований політик, провели церковну службу. Цікаво, що для цього на півдня довелося перекрити рух однієї з центральних вулиць.

Перейменування одного з міст

Володимир-Волинський перейменували

А поки що в одній частині країни жителі згадують свого колишнього мера, керівник міськради Володимира, швидше за все, думає, скільки на нього чекає паперової роботи. Все тому, що Володимиром із 15 грудня офіційно став колишній Володимир-Волинський, рішення про перейменування якого ухвалив парламент.

"Зрада" від "Ради"

Телеканал "Рада"

Державний телеканал "Рада" потрапив у скандал через невдалий промо-ролик. У відео журналісти фактично пообіцяли розповідати провладні новини, при цьому нехтуючи опозицією. У медіаструктурі вже спробували виправдатися, але, як завжди, все не дуже однозначно.