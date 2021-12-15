Укр

Итоги дня 15 декабря: продление карантина, скандал с каналом "Рада", год со смерти Кернеса

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Ключевые события четверга Новость обновлена 15 декабря 2021, 21:30
Ключевые события четверга

Вечерний дайджест новостей 15 декабря

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

Количество больных ковидом по-прежнему остается на высоком уровне. На утро 15 декабря в Украине отчитались о 8109 новых случаях коронавирусной болезни. При этом число госпитализированных за последние сутки увеличилось вдвое — с 1123 до 2280 человек.

Карантин продлится до весны

Карантин в Украине
Карантин в Украине

Уточним сразу — минимум до весны. И действительно, решение о продлении эпидограничений, а, значит, и карантинного зонирования государства было принято на очередном заседании правительства. Предварительной датой окончания адаптивного карантина является 31 марта 2022 года.

Польша ужесточает контроль за границей

Граница с Польшей
Граница с Польшей

Не только Украина следит за карантинными ограничениями. В соседней Польше до конца января будут действовать новые правила пересечения границы. Теперь к необходимым для попадания в страну документам добавится еще и негативный тест на "корону".

Президент Зеленский начал двухдневный визит в Брюссель

Зеленский с Макроном и Шольцом
Зеленский с Макроном и Шольцом

В рамках визита в Бельгию глава украинского государства Владимир Зеленский встретился с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Также он провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном, во время которых обсуждалось двустороннее сотрудничество государств и вероятное возрождение "нормандского формата".

В Харькове провели панихиду по покойному Кернесу

Панихида по Кернесу
Панихида по Кернесу

16 декабря исполнится год со смерти экс-градоначальника Харькова Геннадия Кернеса. Накануне памятной даты на кладбище, где похоронен политик, провели церковную службу. Интересно, что для этого на полдня пришлось перекрыть движение по одной из центральных улиц.

Переименование одного из городов

Владимир-Волынский переименовали
Владимир-Волынский переименовали

А пока в одной части страны жители вспоминают своего бывшего мэра, руководитель горсовета Владимира явно думает, сколько предстоит бумажной работы. Все потому, что Владимиром с 15 декабря официально стал бывший Владимир-Волынский, решение о переименовании которого принял парламент.

"Зрада" от "Рады"

Телеканал "Рада"
Телеканал "Рада"

Государственный телеканал "Рада" попал в скандал из-за неудачного промо-ролика. В видео журналисты фактически пообещали рассказывать провластные новости, при этом пренебрегая оппозицией. В медиаструктуре уже попробовали оправдаться, но, как и обычно, все не слишком однозначно.

Теги:
#Украина #Польша #Карантин #Коронавирус #Геннадий Кернес #Владимир Зеленский #Итоги дня
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