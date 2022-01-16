Підсумки дня 16 січня: галас навколо повернення Порошенка, нові норми з української мови

Вечірній дайджест найголовніших подій 16 січня.

Коронавірус в Україні

В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19

В Україні на ранок неділі, 16 січня, зафіксували 6379 нових випадків коронавірусу. Динаміка COVID-19 кілька днів перевищувала показник у 10 тисяч хворих на добу, проте на вихідні пішла на спад.

Повернення Порошенка

Порошенко повертається

У понеділок, 17 січня, очікується прибуття підозрюваного у держзраді лідера партії "ЄС", п’ятого президента Петра Порошенка до України. Літак нардепа має приземлитися в аеропорту "Київ" ім. Сікорського (екс-"Жуляни") о 9:00 ранку.

Реакція на повернення колишнього глави держави серед українців виявилася неоднозначною.

В Україні вшановують пам’ять "кіборгів" Донецького аеропорту

"Кіборги" під час боїв за ДАП

В Україні в неділю, 16 січня, вшановували пам’ять героїв, які протягом 242 днів захищали Донецький аеропорт (ДАП) від окупаційних військ, що перевершували їх за чисельністю.

Набули чинності нові норми з української мови

Вітчизняні ЗМІ видаватимуться українською мовою

З 16 січня набула чинності 25 стаття Закону про мову, згідно з якою російськомовні друковані ЗМІ зможуть виходити лише за умови дублювання українською мовою. За порушення цього правила власників періодичних видань каратимуть штрафами.

У справі Джоковича поставлено крапку

Новака Джоковича депортовано

Першу ракетку світу серб Новак Джокович програв суд в Австралії. Таким чином, спортсмен буде депортований з Австралії і не зможе брати участь у Турнірі Великого Шолома. Крім того, Новак має заплатити зі своєї кишені усі судові витрати.