Хакерська атака на "Дію" не остання? Експерти озвучили прогноз щодо захисту даних українців

Фахівці відпрацьовують сценарій, за яким кібератака може повторитися та зачепити об'єкти критичної інфраструктури.

Нещодавня масштабна атака на українські урядові сайти, у якій підозрюють хакерів з Росії та Білорусі, могла бути фактором для відволікання уваги та своєрідним прикриттям для ще однієї атаки на Україну, яка може бути значно масштабнішою.

Таку думку у коментарі "РБК-Україна" озвучив глава "Кіберальянсу" Артем Карпінський.

За його словами, Росія під час попередньої кібератаки на сайт міністерств намагалася відвернути увагу України від більш серйозної загрози, яка може початися найближчим часом. Саме цей сценарій, каже експерт, і відпрацьовують IT-фахівці.

При цьому Reuters зазначає, що кібератака 14 січня була підготовкою до другого наступу на українські ресурси, зокрема, сайти критично важливої інфраструктури. Фахівці стверджують, що наслідки можуть бути руйнівними.

Карпінський додав, що Росія останню атака здійснила "з легкістю" і це, за його словами, не дає підстав для "оптимізму" та впевненості у надійному захисті українських критичних об’єктів.

На противагу цій думці виступив заступник секретаря Радбезу Сергій Демедюк, який відкинув ймовірність серйозної кібератаки з боку РФ найближчим часом.

"Наразі можу сказати, що найближчим часом ймовірність загрози, яка обговорюється населенням про те, що через недавні та майбутні кібератаки вони залишаться без світла, тепла і грошей, низька. Однак все може змінитися у будь-який момент", — заявив він.

При цьому експерт визнав, що кібератака 14 січня стала можливою тому, що не було зроблено висновків після атаки на Україну вірусом NotPetya у 2017 році.

Ризики стануть неминучими, на думку Демидюка, якщо не приділяти достатньо уваги питанням кіберзахисту критичних систем життєдіяльності країни.

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Нагадаємо, що в ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери провели кібератаку проти близько 70 сайтів, 10 з яких після цього перестали працювати. Постраждали сайти "Дії", Міносвіти, МЗС, ДСНС та інші.

У СБУ після цього припустили, що атака була здійснена групою хакерів, пов’язаних із російськими спецслужбами. А у РНБО з цього приводу зазначили, що відповідальним за інцидент могла бути також білоруська група хакерів UNC1151.