Російська армія обстрілює українські лікарні

Російські війська порушили Женевську конвенцію.

Крім напружених боїв у кількох областях: Сумській області, на Херсонщині, Одещині, Луганщині, російські окупанти вирішили завдати удару і по мирному населенню, а саме по українських лікарнях.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Фейсбуці.

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"Російські окупанти здійснюють обстріл лікарень. Це пряме порушення російськими військами Женевської конвенції! І це ганебний і низький вчинок слабаків! Такі дії окупантів становлять пряму загрозу життю та здоров’ю мирного населення і суперечать нормам міжнародного гуманітарного права" — написав Ляшко.

Також міністр зазначив, що попри це лікарні та бригади екстреної медичної допомоги перебувають у режимі повної готовності, працюють у всіх регіонах та готові надавати допомогу за будь-яких обставин.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок спецоперації на Донбасі. Одночасно РФ розпочала обстріл українських міст.

Депутати запровадили воєнний стан через напад Росії на Україну. А Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким оголошується загальна мобілізація населення.

Українців закликають не панікувати, а всі охочі можуть вступити до лав тероборони, для цього потрібен лише паспорт.