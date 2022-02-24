Российская армия обстреливает украинские больницы

Российские войска нарушили Женевскую конвенцию.

Помимо напряженных боев в нескольких областях: Сумской области, на Херсонщине, Одесчине, Луганщине, российские оккупанты решили нанести удар и по мирному населению, а именно по украинским больницам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

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"Русские оккупанты совершают обстрелы больниц. Это прямое нарушение русскими войсками Женевской конвенции! И это позорный и низкий поступок слабаков! Такие действия оккупантов представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права" — написал Ляшко.

Также министр отметил, что несмотря на это больницы и бригады экстренной медицинской помощи находятся в режиме полной готовности, работают во всех регионах и готовы оказывать помощь в любых обстоятельствах.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Одновременно РФ начала обстрел украинских городов.

Депутаты ввели военное положение из-за нападения России на Украину. А Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения.

Украинцев призывают не паниковать, а все желающие могут вступить в ряды теробороны, для этого нужен только паспорт.