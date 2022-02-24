Напад Росії на Україну: Ляшко сказав, скільки вже загинуло та поранено українців

Жертвами російського вторгнення вже стали понад 200 українців

Внаслідок нападу російської армії на Україну станом на вечір четверга, 24 лютого, за даними українських медиків загинули 57 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

За його словами, ще 169 людей отримали поранення.

Міністр не уточнив, чи включають ці втрати лише цивільне населення, чи до них також входять українські військовослужбовці.

Раніше Ляшко повідомляв, що російські війська завдають ударів по цивільній критичній інфраструктурі в Україні, зокрема, обстрілюють лікарні.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив по суті війну Україні.

Через це в Україні запровадили воєнний стан. А президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким оголошується загальна мобілізація населення.

Також у низці міст та областей України ввели комендантську годину.

Наразі у різних регіонах України продовжуються бої проти російських загарбників, а головком ЗСУ Валерій Залужний вже констатував, що бліцкригу у росіян не вийшло.