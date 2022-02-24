Рус

Напад Росії на Україну: Ляшко сказав, скільки вже загинуло та поранено українців

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
271
Понад п’ятдесят українців уже загинули внаслідок атаки росіян Новина оновлена 24 лютого 2022, 21:08
Понад п’ятдесят українців уже загинули внаслідок атаки росіян

Жертвами російського вторгнення вже стали понад 200 українців

Внаслідок нападу російської армії на Україну станом на вечір четверга, 24 лютого, за даними українських медиків загинули 57 людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в ефірі ТСН.

За його словами, ще 169 людей отримали поранення.

Міністр не уточнив, чи включають ці втрати лише цивільне населення, чи до них також входять українські військовослужбовці.

Раніше Ляшко повідомляв, що російські війська завдають ударів по цивільній критичній інфраструктурі в Україні, зокрема, обстрілюють лікарні.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив по суті війну Україні.

Через це в Україні запровадили воєнний стан. А президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким оголошується загальна мобілізація населення.

Також у низці міст та областей України ввели комендантську годину.

Наразі у різних регіонах України продовжуються бої проти російських загарбників, а головком ЗСУ Валерій Залужний вже констатував, що бліцкригу у росіян не вийшло.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Загиблі #Вторгнення #Поранені
Українська армія намагається відбити атаку РФ по аеропорту в Гостомелі
Київ
Бій за Гостомель: Арестович повідомив нові подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українська армія намагається відбити атаку РФ по аеропорту в Гостомелі
Бій за Гостомель: Арестович повідомив нові подробиці
Дата публікації
Категорія
Байден став на підтримку України після російського вторгнення
Байден виступив із новою заявою щодо Росії: що він сказав
Дата публікації
Категорія
Валерій Залужний
Бліцкрига у росіян не вийшло: заява глави ВСУ
Дата публікації
Категорія
Дамба у Печенігах
Під Харковом підірвали дамбу: що сталося
Дата публікації
Категорія
Росія посеред ночі нанесла удари по всій території України
Війна: війська Путіна вторглись до України, Росія наносить масштабні удари з різних напрямків (оновлюється)