Укр

Нападение России на Украину: Ляшко сказал, сколько уже погибло и ранено украинцев

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
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Более пятидесяти украинцев уже погибли в результате атаки россиян Новость обновлена 24 февраля 2022, 21:08
Более пятидесяти украинцев уже погибли в результате атаки россиян

Жертвами российского вторжения уже стали более 200 украинцев

В результате нападения российской армии на Украину по состоянию вечер четверга, 24 февраля, по данным украинских медиков погибли 57 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ТСН.

По его словам, еще 169 человек получили ранения.

Министр не уточнил, включают ли эти потери только гражданское население, или в них входят также украинские военнослужащие.

Ранее Ляшко сообщал, что российские войска наносят удары по гражданской критической инфраструктуре в Украине, в частности, обстреливают больницы.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил по сути войну Украине.

Из-за этого в Украине ввели военное положение. А президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым объявляется всеобщая мобилизация населения.

Также в ряде городов и областей Украины ввели комендантский час.

В настоящее время в различных регионах Украины продолжаются бои против российских захватчиков, а главком ВСУ Валерий Залужный уже констатировал, что блицкрига у россиян не вышло.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Погибшие #Вторжение #Раненные
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