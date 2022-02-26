У Києві за день вбили десятки російських диверсантів

Бої за Україну продовжуються

Протягом п’ятниці, 25 лютого, у Києві було ліквідовано близько 60 диверсантів.

Про це повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів у Фейсбуку.

"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", — написав він.

Як повідомлялося раніше, про те, що до Києва проникли ворожі диверсанти, стало відомо вночі 25 лютого. Зокрема, одна з таких груп змогла прорватися вглиб міста на захопленій українській техніці, проте незабаром вона потрапила в засідку і була знищена.

Вдень міський голова Віталій Кличко заявив, що столиця входить у фазу оборони, а тому закликав городян не залишати без потреби свої житла. Після цього до Києва увійшли військовослужбовці Збройних Сил України, а ввечері місто зазнало ракетного обстрілу.

За офіційними даними за 25 лютого на всій території нашої країни було вбито понад тисячу російських окупантів.

Водночас за словами президента України Володимира Зеленського, найскладніший період очікується в ніч на 26 лютого, оскільки росіяни підуть на штурм у всіх напрямках.