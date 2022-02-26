В Киеве за день убили десятки российских диверсантов
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Бои за Украину продолжаются
В течении пятницы, 25 февраля, в Киеве были ликвидированы около 60 диверсантов.
Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив в Фейсбук
"В Киеве сегодня были убиты около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", — написал он.
Как сообщалось ранее, о том, что в Киев проникли вражеские диверсанты стало известно ночью 25 февраля. В частности одна из таких групп смогла прорваться вглубь города на захваченной украинской технике, однако вскоре она попала в засаду и была уничтожена.
Днем городской глава Виталий Кличко заявил, что столица входит в фазу обороны, а потому призвал горожан не покидать без особой надобности свои жилища. После этого в Киев вошли военнослужащие Вооруженных силу Украины, а вечером город подвергся ракетному обстрелу.
По официальным данным за 25 февраля на всей территории нашей страны было убито более тысячи российских оккупантов.
Вместе с тем по словам президента Украины Владимира Зеленского самый сложный период ожидается в ночь на 26 февраля, так как россияне пойдут на штурм по всем направлениям.
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