Укр

В Киеве за день убили десятки российских диверсантов

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Около 60 диверсантов уничтожены в украинской столице Новость обновлена 26 февраля 2022, 02:21
Около 60 диверсантов уничтожены в украинской столице

Бои за Украину продолжаются

В течении пятницы, 25 февраля, в Киеве были ликвидированы около 60 диверсантов.

Об этом сообщил советник главы МВД Виктор Андрусив в Фейсбук

"В Киеве сегодня были убиты около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", — написал он.

Как сообщалось ранее, о том, что в Киев проникли вражеские диверсанты стало известно ночью 25 февраля. В частности одна из таких групп смогла прорваться вглубь города на захваченной украинской технике, однако вскоре она попала в засаду и была уничтожена.

Днем городской глава Виталий Кличко заявил, что столица входит в фазу обороны, а потому призвал горожан не покидать без особой надобности свои жилища. После этого в Киев вошли военнослужащие Вооруженных силу Украины, а вечером город подвергся ракетному обстрелу.

По официальным данным за 25 февраля на всей территории нашей страны было убито более тысячи российских оккупантов.

Вместе с тем по словам президента Украины Владимира Зеленского самый сложный период ожидается в ночь на 26 февраля, так как россияне пойдут на штурм по всем направлениям.

Теги:
#Украина #Киев #Россия
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