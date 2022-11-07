Туристичні пальники. Який обрати для приготування їжі вдома?

На туристичній плиті регулювати газ найзручніше

Мешканці багатоквартирних будинків без газу страждають від відключень світла найбільше. Ідея набрати окріп у термос — це must have, але якщо таке відключення буде довгим, то для приготування їжі знадобиться щось серйозніше. Найпопулярнішими варіантами залишаються туристичні пальники з газовими балонами для походів на природу, проте найбезпечнішими є твердопаливні на сухому спирті.

Газовий пальник

Газові пальники бувають компактні (вистачить на 2-3 людей) та групові (розраховані на п'ятьох і більше мандрівників). Групові пальники можуть підігріти більший об'єм казанка, а компактні будуть для цього використовувати більше газу. Компактні пальники працюють із меншим об'ємом води, тому швидкість приготування буде вищою. Для газового пальника потрібен різьбовий балон.

В першу чергу такі системи розраховані на сушену чи сублімовану їжу, що не потребує варіння, а лише запарюється. Однак готувати теж можна, просто їжу потрібно буде частіше перемішувати.

Варто зважати на те, що пальники можуть накручуватися на балон на його різьбу (їх ще називають невиносними). Така конструкція стає хиткою у похідних умовах, але вдома на рівній поверхні проблем бути не повинно. Однак маса страви припадає на тонку алюмінієву стінку, яка може її не витримати.

Пальник зі шлангом (виносний) — дуже простий та надійний завдяки низькому центру ваги та вбудованому п’єзозапальнику, який запалює плиту одним натисканням кнопки. Величина полум'я залежить від розсікача. Відповідно, якщо казанок великий, то більший розсікач зробить час приготування швидшим.

Великі казанки краще ставити на пальники зі шлангом. Так страва не перевантажуватиме балон

Не радять обирати титанові пальники з тонкими стінками, оскільки вони зігнуться під навантаженням. Краще надати перевагу пальникам зі стальними стінками. Що нижчою буде висота пальника, то стійкішим він буде. Аби зробити пристрій більш універсальним, радять обирати пальники зі з'єднаними по центру ніжками. Тоді він підійде і для маленького казанка-кружки, і для більшої каструлі.

Основним критерієм є якість газу. І як це не парадоксально – найдешевший пальник може коштувати стільки ж, як 1-2 балони з якісним газом до нього.

Туристична газова плита

Вдома зручно буде поставити туристичну газову плиту та запастися декількома маленькими балончиками до неї. Потім цю річ можна буде використовувати, наприклад, на рибалці.

Переваги:

вони є дешевшими у порівнянні з пальниками.

споживають газ із балонів, які є також дешевшими, за різьбові.

можуть працювати і від побутових балонів (великих).

має стійку основу.

Газова плита

У такій плитці зручно регулювати силу подання газу, як у звичайній газовій плиті. Як паливо використовується не пропан, а його суміш із бутаном, що дозволяє досягти більш високої температури полум'я. Розміри балонів та кріплення до них відрізняються, тому одразу підбирайте балон у продавця плити. недоліком такого способу приготування їжі є швидке закінчення газу у балончиках.

Спиртові таблетки

У деяких будинках ОСББ вже заборонило приносити всередину газові балони, аби не виникла пожежа, оскільки люди не вміють ними користуватися. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях, одразу беріть спиртові таблетки. Це один із найбезпечніших способів приготування їжі.

Недоліком є запах (після кип'ятіння каші на кухні буде атмосфера горілчаного заводу).

Пальник на сухий спирт — це спеціальна підставка, на які ставиться таблетка сухого спирту, а зверху казанок. Така система проста, тут немає деталей, що можуть зламатися чи вийти з ладу.

Спиртові таблетки

У спиртових таблеток нижча ефективність горіння, а отже потрібно більше часу на приготування.

У будь-якому разі, після перемоги пальник можна буде використати для подорожей в гори, адже вдома у кожного українця буде повноцінний набір для походу в Карпати. Раніше "Телеграф" розповідав про досвідченого мандрівника, який радив запастися спальниками і наметами на випадок відключень у багатоквартирних будинках.