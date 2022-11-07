Туристические горелки. Какую выбрать для приготовления еды дома?

На туристической плите регулировать газ удобнее всего

Жители многоквартирных домов без газа страдают от отключений света больше всего. Идея набрать кипяток в термос – это must have, но если отключение будет долгим, то для приготовления еды понадобится нечто серьезнее. Самыми популярными вариантами остаются горелки с газовыми баллонами для походов в горы, однако самым безопасным вариантом остаются твердотопливные на сухом спирте.

Газовая горелка

Газовые горелки бывают компактные (хватит на 2-3 человека) и групповые (рассчитаны на пятерых и более путешественников). Групповые горелки могут подогреть больший объем котелка, а компактные будут использовать больше газа. Компактные горелки работают с меньшим объемом воды, поэтому скорость приготовления будет выше. Для газовой горелки требуется резьбовой баллон.

В первую очередь такие системы рассчитаны на сушеную или сублимированную пищу, которая не требует варки, а только запаривается. Однако готовить тоже можно, просто еду нужно будет почаще перемешивать.

Следует учитывать, что горелки могут накручиваться на баллон на его резьбу (их еще называют невыносными). Такая конструкция становится шаткой в производных условиях, но дома на ровной поверхности проблем быть не должно. Однако масса блюда припадает на тонкую алюминиевую стенку, которая может ее не выдержать.

Горелка со шлангом (выносная) — очень простая и надежная благодаря низкому центру тяжести и встроенному пьезоподжигу, который зажигает плиту одним нажатием кнопки. Величина пламени зависит от рассекателя. Соответственно, если котелок велик, то больший рассекатель сделает время приготовления быстрее.

Большие котелки лучше ставить на горелки со шлангом. Так блюдо не будет перегружать баллон

Не советуют выбирать титановые горелки с тонкими стенками, поскольку они согнуты под нагрузкой. Лучше отдать предпочтение горелкам со стальными стенками. Чем ниже будет высота горелки, тем устойчивее она будет. Чтобы сделать устройство более универсальным, советуют выбирать горелки со соединенными по центру ножками. Тогда он подойдет и для маленького котелка-кружки, и для кастрюли побольше.

Основным критерием является качество газа. И как это ни парадоксально – самая дешевая горелка может стоить столько же, как 1-2 баллона с качественным газом к нему.

Туристическая газовая плита

Дома удобно будет поставить туристическую газовую плиту и запастись несколькими маленькими баллончиками к ней. Затем эту вещь можно будет использовать, например, на рыбалке.

Достоинства:

они дешевле по сравнению с горелками.

потребляют газ из баллонов, которые также дешевле, чем резьбовые.

могут работать и от бытовых баллонов (больших).

имеет устойчивое основание.

Газовая плита

В таковой плитке комфортно регулировать силу подачи газа, как в обыкновенной газовой плите. В качестве топлива используется не пропан, а его смесь с бутаном, что позволяет добиться более высокой температуры пламени. Размеры баллонов и крепление к ним отличаются, поэтому сразу подбирайте баллон у продавца плиты. Недостатком такого способа приготовления пищи является быстрое истечение газа в баллончиках.

Спиртовые таблетки

В некоторых домах ОСМД уже запретило приносить внутрь газовые баллоны, чтобы не возник пожар, поскольку люди не умеют ими пользоваться. Если вы не уверены в своих знаниях, сразу принимайте спиртовые таблетки. Это один из самых безопасных способов приготовления пищи.

Недостатком является запах (после кипячения каши на кухне будет атмосфера водочного завода).

Горелка на сухой спирт – это специальная подставка, на которую ставится таблетка сухого спирта, а сверху котелок. Такая система проста, здесь нет деталей, которые могут сломаться или выйти из строя.

Спиртовые таблетки

У спиртовых таблеток более низкая эффективность горения, а значит нужно больше времени на приготовление.

В любом случае после победы горелку можно будет использовать для путешествий в горы, ведь дома у каждого украинца будет полноценный набор для похода в Карпаты. Ранее "Телеграф" рассказывал об опытном путешественнике, который советовал запастись спальниками и палатками на случай отключений в многоквартирных домах.