"Українці кохають зовсім не так": британець здивований тим, як в Україні ставляться до своїх других половинок (відео)

Британець Метт вирішив торкнутися такої складної теми, як кохання

Британець Метт Віхем, який раніше розвіяв міф про похмурість українців, помітив цікаві особливості у стосунках громадян України. За його словами, мешканці Британії та мешканці України кохають по-різному.

Про це Метт розповідає на своїй сторінці в Instagram. Хлопець навчається та працює в Україні, не покинув її навіть під час війни. Він вивчив українську мову та вільно говорить нею, попри те, що це йому далося з дуже великими складнощами. Тепер він веде свій блог про враження від України.

Нині він помітив нову особливість в українців – вони менш вимогливі до вибору своїх других половинок, ніж британці. За його словами, у Великій Британії люди схильні довго шукати ідеального партнера, який ідеально підходитиме за усіма параметрами. А в Україні другу половинку обирають не ідеальну, але потім будуть її "покращувати" уже під час стосунків.

"Ми, британці, більш схильні закохуватися у людину з першого погляду, і шукати ідеальну людину, якої, до речі, не існує. Потім хтось помиляється, робить щось неправильно і для нас британців – це кінець. В українців зовсім по-іншому: про партнера чи партнерку вони готові піклуватися, як про рослину. Знаю, що дивно звучить. Поливати, пересаджувати, переставляти з місця на місце, створювати комфортні умови. В Британії люди чекають, що рослина буде уже в гарному горщику", — розповідає Метт.

Метт додає, що звісно ж бувають винятки, але його висновки зроблені зі спостережень за друзями та власному досвіді. У коментарях розгорілася дискусія з приводу того, добра така модель стосунків чи погана.

Окрім Метта багато інших іноземців вивчають українську мову. До прикладу, полька Мальвіна настільки добре говорить українською, що їй навіть не вірять, що вона з Польщі, до того ж із заходу.

Зазначимо, що іноземці захоплюються та висловлюють свою прихильність щодо України і на високих політичних щаблях. Так, нещодавно прем'єр Японії вручив президенту Зеленському особливий талісман. Він символізує неодмінну перемогу.