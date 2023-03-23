"Украинцы любят совсем не так": британец удивлен тем, как в Украине относятся к своим вторым половинкам (видео)

Британец Мэтт решил затронуть такую сложную тему, как любовь

Британец Мэтт Вихем, ранее развеявший миф о мрачности украинцев, заметил интересные особенности в отношениях граждан Украины. По его словам, жители Британии и жители Украины любят по-разному.

Об этом Мэтт рассказывает на своей странице в Instagram. Парень учится и работает в Украине, не покинул ее даже во время войны. Он выучил украинский язык и свободно говорит на нем, несмотря на то, что это ему далось с очень большими сложностями. Теперь он ведет свой блог о впечатлениях от Украины.

Сейчас он заметил новую особенность у украинцев – они менее требовательны к выбору своих вторых половинок, чем британцы. По его словам, в Великобритании люди склонны долго искать идеального партнера, который будет идеально подходить по всем параметрам. А в Украине вторую половинку выбирают не идеальную, но потом будут ее "улучшать" уже в отношениях.

"Мы, британцы, более склонны влюбляться в человека с первого взгляда, и искать идеального человека, которого, кстати, не существует. Потом кто-то ошибается, делает что-то неправильно и для нас британцев – это конец. У украинцев совсем по-другому: о партнере или партнерше они готовы заботиться как о растении. Знаю, что странно звучит. Поливать, пересаживать, переставлять с места на место, создавать комфортные условия. В Британии люди ждут, что растение будет уже в хорошем горшке", — рассказывает Мэтт.

Мэтт добавляет, что конечно же бывают исключения, но его выводы сделаны из наблюдений за друзьями и собственном опыте. В комментариях разгорелась дискуссия по поводу того, хороша ли такая модель отношений или плоха.

Кроме Мэтта многие другие иностранцы изучают украинский язык. К примеру, полька Мальвина настолько хорошо говорит по-украински, что ей даже не верят, что она из Польши, к тому же с запада.

Отметим, что иностранцы восхищаются и выражают свою приверженность Украине и на высоких политических ступенях. Так, недавно премьер Японии вручил президенту Зеленскому особый талисман. Он символизирует непременную победу.