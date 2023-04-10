В Україні почастішали конфлікти за участі військових: хто винен і що робити
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Останнім часом конфлікти за участі віййськових почастішали
Більш як половина українців вважають, що держава докладає недостатньо сил для запобігання побутовим конфліктам за участі військових, що почастішали останнім часом. Наприклад, коли в Хмельницькому священики УПЦ МП в храмі побили солдата, або коли у Буковелі облаяли військового, котрий приїхав на оздоровлення з Бахмута.
Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.
На запитання анкети, Чи чули респонденти про побутові конфлікти за участі військових, відповіді розділилися таким чином:
- чув і багато — 14,7%;
- іноді трапляється — 56,3%;
- вперше чую — 20,3%;
- вагалися з відповіддю — 8,7%.
На запитання "Якою була частка відповідальності військових у конфліктних ситуаціях", українці відповіли:
- жодної — 8,7%;
- менша частка — 22,2%;
- приблизно половина — 26,0%;
- більш частка — 14,8%;
- вся відповідальність на військовому — 6,4%;
- вагалися з відповіддю — 21,9.
На запитання "Чи достатньо держава робить для запобігання конфліктам з військовими?" відповіді респондентів розділилися таким чином:
- цілком достатньо — 2,6%;
- швидше достатньо — 12,9%;
- швидше недостатньо — 39,6%;
- категорично недостатньо — 13,6%;
- взагалі нічого не робить — 15,2%;
- вагалися з відповіддю — 16,2%.
Судячи з відповідей, українці загалом не вважають військових винними в конфліктних ситуаціях, однак держава має докладати більше зусиль для їхнього припинення.
Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.
Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 8 квітня. теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.
Нагадаємо, сайт "Телеграф" писав про скандал на Буковині, до храму УПЦ МП не пускали труну із загиблим воїном.