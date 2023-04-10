В Україні почастішали конфлікти за участі військових: хто винен і що робити

Останнім часом конфлікти за участі віййськових почастішали

Більш як половина українців вважають, що держава докладає недостатньо сил для запобігання побутовим конфліктам за участі військових, що почастішали останнім часом. Наприклад, коли в Хмельницькому священики УПЦ МП в храмі побили солдата, або коли у Буковелі облаяли військового, котрий приїхав на оздоровлення з Бахмута.

Такими є результати опитування, проведеного компанією Active Group.

На запитання анкети, Чи чули респонденти про побутові конфлікти за участі військових, відповіді розділилися таким чином:

чув і багато — 14,7%;

іноді трапляється — 56,3%;

вперше чую — 20,3%;

вагалися з відповіддю — 8,7%.

На запитання "Якою була частка відповідальності військових у конфліктних ситуаціях", українці відповіли:

жодної — 8,7%;

менша частка — 22,2%;

приблизно половина — 26,0%;

більш частка — 14,8%;

вся відповідальність на військовому — 6,4%;

вагалися з відповіддю — 21,9.

На запитання "Чи достатньо держава робить для запобігання конфліктам з військовими?" відповіді респондентів розділилися таким чином:

цілком достатньо — 2,6%;

швидше достатньо — 12,9%;

швидше недостатньо — 39,6%;

категорично недостатньо — 13,6%;

взагалі нічого не робить — 15,2%;

вагалися з відповіддю — 16,2%.

Судячи з відповідей, українці загалом не вважають військових винними в конфліктних ситуаціях, однак держава має докладати більше зусиль для їхнього припинення.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Дослідження здійснено компанією Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology методом самозаповнення анкет громадянами України віком від 18 та більше років. Вибірка: 600 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збирання даних: 8 квітня. теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" писав про скандал на Буковині, до храму УПЦ МП не пускали труну із загиблим воїном.