В Украине стало больше конфликтов с участием военных: кто виноват и что делать

В последнее время конфликтов с участием военных стало больше

Более половины украинцев считают, что государство прилагает недостаточно сил для предотвращения участившихся в последнее время бытовых конфликтов с участием военных. Например, когда в Хмельницком священники УПЦ МП в храме избили солдата, или когда в Буковеле обругали военного, приехавшего на оздоровление из Бахмута.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос анкеты, Слышали ли респонденты о бытовых конфликтах с участием военных, ответы разделились следующим образом:

слышал и много — 14,7%;

иногда случается — 56,3%;

впервые слышу — 20,3%;

затруднились с ответом — 8,7%.

На вопрос "Какова была доля ответственности военных в конфликтных ситуациях ", украинцы ответили:

никакой — 8,7%;

меньшая часть — 22,2%;

примерно половина — 26,0%;

большая часть — 14,8%;

вся ответственность на военном — 6,4%;

затруднились с ответом — 21,9.

На вопрос "Достаточно ли государство делает для предотвращения конфликтов с военными?" ответы респондентов разделились следующим образом:

вполне достаточно — 2,6%;

скорее достаточно — 12,9%;

скорее недостаточно — 39,6%;

категорически недостаточно — 13,6%;

вообще ничего не делает — 15,2%;

затруднились с ответом — 16,2%.

Судя по ответам, украинцы в общем не считают военных виновными в конфликтных ситуациях, однако государство должно прилагать больше усилий для их пресечения.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, сайт "Телеграф" писал о скандале на Буковине, когда в храм УПЦ МП не пускали гроб с погибшим воином.