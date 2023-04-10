В Украине стало больше конфликтов с участием военных: кто виноват и что делать
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В последнее время конфликтов с участием военных стало больше
Более половины украинцев считают, что государство прилагает недостаточно сил для предотвращения участившихся в последнее время бытовых конфликтов с участием военных. Например, когда в Хмельницком священники УПЦ МП в храме избили солдата, или когда в Буковеле обругали военного, приехавшего на оздоровление из Бахмута.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.
На вопрос анкеты, Слышали ли респонденты о бытовых конфликтах с участием военных, ответы разделились следующим образом:
- слышал и много — 14,7%;
- иногда случается — 56,3%;
- впервые слышу — 20,3%;
- затруднились с ответом — 8,7%.
На вопрос "Какова была доля ответственности военных в конфликтных ситуациях ", украинцы ответили:
- никакой — 8,7%;
- меньшая часть — 22,2%;
- примерно половина — 26,0%;
- большая часть — 14,8%;
- вся ответственность на военном — 6,4%;
- затруднились с ответом — 21,9.
На вопрос "Достаточно ли государство делает для предотвращения конфликтов с военными?" ответы респондентов разделились следующим образом:
- вполне достаточно — 2,6%;
- скорее достаточно — 12,9%;
- скорее недостаточно — 39,6%;
- категорически недостаточно — 13,6%;
- вообще ничего не делает — 15,2%;
- затруднились с ответом — 16,2%.
Судя по ответам, украинцы в общем не считают военных виновными в конфликтных ситуациях, однако государство должно прилагать больше усилий для их пресечения.
Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.
Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.
Напомним, сайт "Телеграф" писал о скандале на Буковине, когда в храм УПЦ МП не пускали гроб с погибшим воином.