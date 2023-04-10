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В Украине стало больше конфликтов с участием военных: кто виноват и что делать

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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Автор
Избиение военного в Хмельницком Новость обновлена 10 апреля 2023, 12:56
Избиение военного в Хмельницком. Фото Скрин из видео

В последнее время конфликтов с участием военных стало больше

Более половины украинцев считают, что государство прилагает недостаточно сил для предотвращения участившихся в последнее время бытовых конфликтов с участием военных. Например, когда в Хмельницком священники УПЦ МП в храме избили солдата, или когда в Буковеле обругали военного, приехавшего на оздоровление из Бахмута.

Таковы результаты опроса, проведенного компанией Active Group.

На вопрос анкеты, Слышали ли респонденты о бытовых конфликтах с участием военных, ответы разделились следующим образом:

  • слышал и много — 14,7%;
  • иногда случается — 56,3%;
  • впервые слышу — 20,3%;
  • затруднились с ответом — 8,7%.

На вопрос "Какова была доля ответственности военных в конфликтных ситуациях ", украинцы ответили:

  • никакой — 8,7%;
  • меньшая часть — 22,2%;
  • примерно половина — 26,0%;
  • большая часть — 14,8%;
  • вся ответственность на военном — 6,4%;
  • затруднились с ответом — 21,9.

На вопрос "Достаточно ли государство делает для предотвращения конфликтов с военными?" ответы респондентов разделились следующим образом:

  • вполне достаточно — 2,6%;
  • скорее достаточно — 12,9%;
  • скорее недостаточно — 39,6%;
  • категорически недостаточно — 13,6%;
  • вообще ничего не делает — 15,2%;
  • затруднились с ответом — 16,2%.

Судя по ответам, украинцы в общем не считают военных виновными в конфликтных ситуациях, однако государство должно прилагать больше усилий для их пресечения.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн панели SunFlower Sociology методом самозаполнения анкет гражданами Украины в возрасте от 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 8 апреля. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 4%.

Напомним, сайт "Телеграф" писал о скандале на Буковине, когда в храм УПЦ МП не пускали гроб с погибшим воином.

Теги:
#Скандал #Военные #Опрос #Конфликт #Социология #Active Group